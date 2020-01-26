潛伏期仍有傳染性！控制武漢肺炎「關鍵時間點」曝…陸專家說話了

記者柯振中／綜合報導

大陸國新辦26日下午召開記者會，針對武漢肺炎的情況做說明，國家衛生健康委員會主任馬曉偉提到，新型冠狀病毒的傳染與SARS不同，潛伏期仍具有傳染性，最長約有14天的潛伏期。此外，大陸知名的傳染病專家桂希恩認為，這次的病情將比SARS更容易控制，「關鍵時間點」過後，武漢市的疫情可能轉彎回落。

馬曉偉在會議上指出，以基因測序來看，新型冠狀病毒與SARS、MERS不同，是冠狀病毒家族的新成員，初期可能從也是動物傳播到人類，目前進入人傳人的時期，傳播能力有所增強，毒性與致病率仍待更多臨床資料來分析。

馬曉偉說，根據SARS得出的經驗，從爆發到流行，一共經過約3、4個月，從目前的案例看來，潛伏期約落在10天左右，最短的潛伏期為1天，最長有到14天，且潛伏期具有傳染性，與SARS有相當大的差別。

▼馬曉偉指出，新型冠狀病毒肺炎與SARS最大的差別為「潛伏期具傳染性」。（圖／翻攝國新辦）



馬曉偉強調，就目前發展的速度來看，疫情仍會持續一段時間，今後一段時間內有病例增長是可能出現的現象，防疫工作仍會進一步加強，爭取在一段時間內讓防控措施發揮效果，進而使疫情的流行性下降。

此外，大陸知名傳染病專家、武漢大學中南醫院感染科教授桂希恩26日預測，新型冠狀病毒肺炎的死亡率比SARS還低，大部分的患者是輕症，能夠被治癒，發病率回落可以「以周計算」，約莫元宵節前後（農曆正月十五日），武漢的疫情可能開始回落。

桂希恩同時提醒，目前仍未確定傳染源，不過來自動物的可能性最大，民眾這段期間應避免與動物接觸，尤其是野生動物。

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▼桂希恩預測，武漢的肺炎疫情約在元宵節前後會開始回落。（圖／翻攝自人民日報）

