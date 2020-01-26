影／發燒也要點小姐！左營台商害慘金芭黎　業者曝光他當天玩啥

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄左營一名50多歲男台商從武漢返台後隱匿病情，除了在高雄多處遊玩之外，還到金芭黎舞廳跳舞作樂，讓高雄市府提升至一級防疫，舞廳也停業兩天消毒。對此，業者透露，該名台商當天點了一名小姐作陪，並在舞池中跳舞。

▲高雄金芭黎（金巴黎）舞廳。（圖／翻攝Google Maps）



據中央流行疫情指揮中心指出，該名台商20日出現症狀，21日抵台時透過後服藥隱匿病情，直到23日就醫才坦承有武漢旅遊、居住史，且隔離後確診為新型冠狀病毒陽性。

▲左營台商返台行程表 。（圖／記者吳奕靖攝）



▲金芭黎舞廳停業2天消毒 。（圖／記者吳奕靖攝）



該名台商21日自小港機場入境後，搭乘捷運到巨蛋站，並於22日到當地某市場購買早餐，下午4時到金芭黎舞廳消費，23日才去就診，因此被高雄市衛生局開罰30萬元。

衛生局初步估計，男台商接觸的舞廳客人及朋友約20多人、舞廳員工40多人，加上台商5位家人、耳鼻喉科診所6人、高雄某醫院皮膚科3人，共計接觸84人。

▲▼金芭黎關閉2天消毒。（圖／地方中心攝）



金芭黎舞廳受到波及，大年初一、初二便停止營業，將內部進行全面消毒，且規定後續上門消費的客人都要戴上口罩、量體溫，否則不能進入。

據《三立新聞》報導，金芭黎舞廳王副理表示，男台商22日下午消費時，大約在店內待了1個多小時，當天他點了一名小姐陪伴，並在舞池內跳舞。

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