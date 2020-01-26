武漢肺炎襲高雄！韓國瑜戴口罩視察醫院：出現「2要件」就要篩檢

記者吳奕靖、孫于珊／高雄報導

一名從大陸返台的台商感染了武漢肺炎，竟在22日下午4點至6點時，不僅沒戴口罩，還頂著高燒到高雄苓雅區的金芭黎舞廳喝酒、跳舞、點小姐！金芭黎得知後，隨於大年初一、初二停業2天進行全面消毒，以防止疫情擴散。高雄市長韓國瑜26日上午也戴上口罩，立即前往民生醫院視察肺炎發燒篩檢流程，強調「只要有『發燒』及『旅遊史』就要就醫診療！」

▲高雄市長韓國瑜視察民生醫院因應嚴重特殊傳染性肺炎發燒篩檢。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

因應中國大陸嚴重特殊傳染性肺炎疫情，及境外移入第2例確診個案於發病期間前往金芭黎舞廳一事，韓國瑜25日晚間宣布防疫級數由原來的二級提升為一級開設，26日上午也立即視察民生醫院的肺炎發燒篩檢流程；另外，衛生局與兵役處刻正規劃鳳雄營區做為未來大型收治場所。

為強化醫療機構發燒篩檢分流，市府請醫療院所啟動進入醫療機構量測體溫、戴口罩的主動防疫措施，並請醫院防護裝備提高至2倍安全儲備量，以因應疫情所需。

衛生局指出，TOCC（告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚）流行病學條件增加：發病14天內是否到過金芭黎舞廳（接觸日1月22日下午16時至2月5日）、同住家人工作是否與金芭黎舞廳相關（監測至2月5日止）。

衛生局再次呼籲，民眾自大陸返國應配合相關檢疫措施，如有症狀主動通報機場檢疫人員；返國14日內務必落實自主健康管理，勿出入人潮擁擠場所，也勿搭乘大眾運輸交通工具；期間如有出現發燒、呼吸道症狀時，請撥打疾管署防疫專線1922或衛生局防疫專線7230250，依規定配戴口罩，衛生機關將協助後送就醫診療；就醫時主動告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。

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