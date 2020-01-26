「隱匿發燒害人害己！」　陳建仁籲：確實配合作好防疫工作





▲副總統陳建仁。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市左營區一名年約50歲男台商確診感染武漢肺炎，還不戴口罩到苓雅區金巴黎舞廳狂歡2小時，引發人心惶惶，他也因為隱匿活動史遭到高雄市衛生局重罰30萬。副總統陳建仁26日透過臉書向國人呼籲，為了確保自己的健康與生命，應該要確實配合防疫與醫護人員，努力作好防疫工作。

陳建仁表示，中國已全面禁止旅行社出團，顯示武漢肺炎不止在武漢有明顯的社區感染，連其他省市也有社區感染之虞。目前國內仍在接待陸客團的旅行社、導遊、餐廳、旅社，都應該提高警覺，密切關注每位團員每天的健康狀況，包括量體溫，查詢有無咳嗽、流鼻涕、呼吸急迫等呼吸道症狀，有發燒或呼吸道症狀者應立即送醫，未發病的團員都應作好自主健康管理。

陳建仁提到，「高雄一名武漢台商，隱匿發燒和咳嗽資料，未誠實填報健康申明書，未誠實告知醫護人員自己來自武漢，更未誠實交待未戴口罩到舞廳跳舞，這是很令人痛心的害人害己的行為！除高雄市衛生局依法罰款三十萬元之外，如果造成傳染他人，還必需接受傳染病防治法規定的其他刑罰！」

陳建仁誠懇呼籲，所有從武漢肺炎疫區來台的台商或陸客，為了確保自己的健康與生命，為了避免違反傳染病防治法而受罰，更為了保障親友與國人免於疫病的威脅，務請發揮「誠實申報、遵守規範、愛己愛人」的精神，確實配合防疫與醫護人員，努力作好防疫工作，讓武漢肺炎早日根除。