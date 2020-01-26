因應武漢肺炎！　北市聯醫、高雄長庚「加強門禁管制」...陪病者最多2名

▲面對武漢肺炎，各醫院皆不敢大意。（示意圖／記者吳奕靖攝）

記者林妤柔／綜合報導

武漢肺炎目前已3例確診，因應2019新型新型冠狀病毒疫情，北市聯醫自25日起進行全院門禁管制，限制出入口，並謝絕所有探病訪客。高雄長庚醫院也於昨(25)日表示，全院門禁管制，進急診均需配合感控措施和登記姓名電話。

聯合醫院表示，就醫民眾及陪病家屬進入醫院務必配戴外科口罩！陪病家屬或加護病房會客最多兩名，且須出示陪伴證並量測體溫無發燒、無呼吸道症狀者才能入院陪病！建議家屬多改以通訊軟體如：LINE視訊等以滿足探病需求。呼籲市民共同配合，以達到保護市民安全之要求。

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北市聯醫提醒，春節期間適逢中國大陸新型冠狀病毒肺炎流行，一般健康民眾應養成量體溫、以肥皂勤洗手、減少觸摸眼鼻口、盡量不要到人多擁擠的公共場所等習慣；若有發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀的民眾，請務必在家休息，不要到公共場所，若有必要外出就醫或處理重要事務時，請務必戴口罩，以肥皂勤洗手，妥善處理口鼻分泌物。

▲若有必要外出就醫或處理重要事務時，請務必戴口罩。（示意圖／記者林敬旻攝）

返國民眾入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國14日內如出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)並依指示戴上口罩儘速就醫，就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。其他「嚴重特殊傳染性肺炎」相關資訊，可參閱疾管署網站(https://www.cdc.gov.tw)。

除了聯合醫院以外，高雄長庚醫院昨(25)也發佈訊息，為因應中國大陸新型冠狀病毒感染引發之肺炎疫情，即日起執行措施如下：

1.全院門禁管制，進出均配戴口罩及量測體溫無發燒，始得進入。

2.進急診均需配合感控措施和登記姓名電話；住院病人發放2張「陪賓證」，限定1位照護者留院。

3.嚴格控管出入口，各棟大樓不互通，管制出入口進出，請多留意。

臺北榮民總醫院也於今(26)公告，疫情期間本院謝絕探病，陪伴就醫人數最多2人，所有進入醫院的人員請務必全程戴口罩，敬請配合。