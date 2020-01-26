快訊／台中男「武漢返台」到處跑！中央流行疫情指揮中心回應了

記者李宜秦、鄒鎮宇／台北報導

武漢肺炎爆發時間接近過年春節，許多台商返台時都會接受測量體溫等程序，並自主隔離14天預防疫情蔓延。但有網友發現，台中一名疑似從武漢回來的男子除了跟家人團圓吃飯之外，還在各區到處遊玩，讓人捏一把冷汗。對此，中央流行疫情指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥也做出回應。

▲台中一名男子疑似從武漢返台，未進行自主隔離。（圖／翻攝臉書）



台中西屯區一名網友在臉書PO文表示，他的小兒子24日從疫區返回台灣，「真是有驚無險，全家人卸下忐忑不安的心」，「小兒子從武漢歷劫歸來，全家團圓陪吃豬腳麵線壓驚」並PO上未戴口罩的全家人合照。

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▲中央流行疫情指揮中心副指揮官莊人祥副署長。（圖／記者呂佳賢攝）



查看臉書發現，該名男子除了陪同家人吃飯，還一起到台中中央公園遊玩，讓不少人氣炸看完，「請立即通報，為了台中民眾」、「 一定要立即通報，潛伏期不是14天嗎」、「他們去了很多地方都沒戴口罩，台中人要小心了」、「 為何不自覺通報。而要打卡炫耀，請政府重罰」。

對此，中央流行疫情指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥表示，有掌握到該起案例，目前已通報地方衛生局，並請警方協助處理，詳細後續還有待追蹤。

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