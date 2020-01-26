他曝自煮後3改變：戒手搖飲了！餐費未必較便宜...網卻一致推爆1優點

▲下廚示意圖。（圖／unsplash）

記者張嘉晏／綜合報導

由於下班沒時間，或是礙於住處設備限制，許多民眾都養成餐餐外食的習慣。一名網友就發文分享他自煮後的3點改變，也掀起網友熱議，雖然餐費增減端看個人如何採買，不過大家幾乎都認為，自煮對身體健康加分很多。

一名網友在PTT女板上發文，分享他從外食轉換成自己煮的改變。他表示雖然不是煮水煮餐，不過體重還是有下降，而且也意外地戒掉喝手搖飲的習慣，「以前外食幾乎每餐都想要配一杯飲料，現在卻完全不想喝飲料！？」

請繼續往下閱讀...

除此之外，以前每到假日他就會想找餐廳吃大餐，一餐4、5百元跑不掉，不過開始自煮後外食的慾望減少，煮久了也有紓壓的效果。

原PO表示，自己做一餐的花費大約是1百元以上，還不包含時間成本，好奇為何外食可以這麼便宜，也順便詢問大家「自己煮飯後是否有觀察到什麼改變」。

貼文一出，很多鄉民回應道，自己煮後「對外食的選擇會改變」，「自煮之後覺得外食超便宜+1，會發現某些餐廳明顯不划算」、「我自煮後胖了」、「變得不太吃義大利麵，因為自己煮方便又便宜」、「覺得同樣的錢自己煮可以吃飽一點」、「餐廳的菜批發價」、「我剛自煮一年，心得跟你一模一樣」。

▲自己煮後調味減少了，也順勢減少身體負擔。（圖／pixabay）

另一票人則認為，雖然自煮花時間又不見得比較便宜，但至少比較健康，吃得也安心，「自己煮之後會發現外食真的超油！自己煮經常覺得油已經倒很多了，但煮出來的菜看起來卻沒什麼油，就會去想那外食的菜都油油亮亮的，到底是倒多少油」、「鹽也會少放」、「自煮省醫療費」。

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！



►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

