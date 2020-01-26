大陸女網紅商業簽來台「老子準備逃了」　鄉民1922怒檢舉！

▲大陸網紅「悅怡姐姐」宣稱辦商業簽逃來台灣，遭到PTT鄉民檢舉。（圖／翻攝自悅怡姐姐微博）



記者林彥臣／綜合報導

「2019新型冠狀病毒」（2019-nCOV）也就是武漢肺炎疫情逐漸嚴峻，台灣也嚴陣以待。一位在大陸小有名氣的女網紅「悅怡姐姐」申請商業簽證想要逃來台灣，遭到PTT鄉民發現，甚至立刻通報1922專線，希望能夠對該名女網紅案例做出適當處置。

「悅怡姐姐」在微博上發文指出，「1月25日下午14點台灣移民署最新發文：為限制病毒擴散，即刻起入台證上事由欄目為 『健檢醫美』，『專業交流』的入台證限制入台！我文章里寫的商務簽還可以用。老子準備逃了[跪了][跪了][跪了] 」

請繼續往下閱讀...

▲在8日發表的文章，還是以單純的簽證申請攻略為主。（圖／翻攝悅怡姐姐微博）



事實上「悅怡姐姐」8日就在微博上發布的文章，但是從文章的封面圖看起來，當時還是以單純的赴台商業簽證教學攻略為主，看不出與武漢肺炎疫情有關。

▲「悅怡姐姐」在回應中還強調，半年內不限次數來台。（圖／翻攝自PTT）



有PTT鄉民看到「悅怡姐姐」的文章後發文表示，已致電1922回報此篇文章及這個中國人，因為受到武漢肺炎影響，撥打1922大約等了1分鐘才有客服接聽，鄉民跟1922通報時特別強調，「她說要逃來台灣」是否代表她目前已有症狀會使用退燒藥來規避？而且她在25日21:58直接po台灣的公文，還說神奇的灣灣沒禁禁自由行等等等，鼓吹中國人使用自由行及商務簽逃來台灣。

▲「悅怡姐姐」甚至PO出公文照，有鼓吹大陸人來台，躲避武漢肺炎之嫌。（圖／翻攝自PTT）



鄉民也提到，1922回應會回報這項狀況，對於來台的陸客都會做一定程度的安檢，後續狀況都有在追蹤。

►「秒殺小魚乾起司條」～最狂春節伴手禮來了！