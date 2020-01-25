避開春節人車潮　花蓮警規劃全區替代道路攻略懶人包

▲花蓮警方結合各項管制措施執行交通疏導，讓遊客及返鄉民眾快樂出門、平安返家過好年。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

年春節連續假期計7天，花蓮縣警察局為因應蘇花改通車後進入花蓮之龐大車流，特針對聯外道路、市區道路、各大風景區景點規劃警力，結合路權單位各項管制措施執行交通疏導工作，期能讓遊客及返鄉民眾快樂出門、平安返家過好年。

春節連續假期1月23日至1月29日，花蓮縣警察局特別針對市區易壅塞路口，規劃替代路線略述如下，請民眾多加利用：

台9線南下不進入花蓮市區：

台9線新生橋→右轉中央路→左轉福昌路（或南華二街）→右轉台9線南下

台9線直行→嘉新路→府前路→左轉民權五街→右轉民權路→193縣道→台11丙線→溪口→台9線南下

往市區方向：

台9線新生橋→右轉中央路→左轉十六股大道→右轉國興一街→花蓮火車站

台9線新生橋→右轉中央路→左轉中山路（或建國路）→市區（金三角）

台9線新生橋→右轉中央路→左轉和平路→左轉中正路（或中華路）→市區（金三角）

台9線北上不進入花蓮市區：

台9線新豐平大橋→溪口→右轉台11丙線→193縣道→府前路→台9線北上

台9線木瓜溪橋→吉豐路→右轉知卡宣大道→左轉193縣道→府前路→台9線北上

台9線木瓜溪橋→吉豐路→左轉南華二街（或福昌路）→右轉中央路→新生橋→左轉台9線北上

▲民眾可以QR CODE結合GOOGLE地圖導航功能，獲悉替代道路資訊。

花蓮縣警察局製作了「春節期間交通疏導管制資訊摺頁」，彙整春節疏導管制作為、台8線遊園專車公告、合歡山雪季公告觀光景點一覽圖、市區停車資訊供民眾參考，為因應交通壅塞狀況，更於該局網站公布全區易塞車路段之替代道路路線攻略懶人包，並以QR CODE方式結合GOOGLE地圖導航功能，提供民眾能知悉替代道路資訊，同時提醒用路人隨時收聽警察廣播電台，掌握即時路況。

花蓮縣警察局呼籲：春節期間出遊走春返鄉團聚，應酬聚餐在所難免，為確保行車安全，保護自身及他人生命財產安全，請各用路人務必遵守交通規則。為避免酒後駕車造成重大交通事故，將針對酒駕、超速、危險駕車、闖紅燈等重大交通違規持續執法作為，以確保民眾行車安全，歡度佳節。

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