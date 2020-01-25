年初一現走春車龍！國5北上、南向齊塞「車速不到40km」

▲春節返鄉國道車潮。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者蕭筠／台北報導

大年初一要走春，國道一早就出現拜年車潮，下午新一波車潮湧現，國5北上、南向路段車多壅塞，車速皆低於40公里。高公局指出，下午有6大路段恐怕也是有車多壅塞情形，建議用路人出發前先查詢路況。

【14:50更新】：下午新一波車潮湧現，目前國5石碇至坪林南向路段車速只有36公里、坪林行控至頭城南向路段僅剩35公里，頭城至坪林行控北向也車多，車速剩下33公里。而國1高架楊梅端至湖口南向、湖口至湖口服務區南向、湖口服務區至竹北南向、竹北至新竹南向、關西至竹林南向、關西服務區至關西路段車速則低於40公里。

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▲國5南下北上都塞車。（圖／翻攝高公局即時路況）



【12:50更新】：高公局稍早進行最新說明，今日截至上午12時，國道全線總延車公里為45.6百萬車公里，預估本日交通量為122百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。 其中，西部國道路網於上午8時出現南向車潮，壅塞路段包括國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、永康至台南；國1北向內湖至五堵、大雅至台中系統；國1高架南向機場系統至楊梅端；國3南向土城至關西、烏日至中興；國3北向木柵休息站至南港系統等。

國5於上午6時40分即出現趕在7時實施高乘載管制及前往花蓮方向之車潮，導致南港系統至頭城南向路段出現車多壅塞情形，不過上午8時車潮已紓解。另今日上午國道也發生2起追撞事故，包括國3南向78.9公里處有2小客車追撞，占用內線車道，造成後方車流回堵3公里、9時11分於國1南向83.6公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，造成後方車流回堵5公里。

高公局指出，下午預計南向楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統、國3南向土城至關西、快官至霧峰、草屯至名間、國5南向南港系統至坪林等路段可能出現車多壅塞情形，民眾要多加留意國道路況。

【12:00更新】：蘇花改全線通車後 ，大年初一面對連假車潮。交通部公路總局第四區養護工程處交通管理及控制中心主任陳國正表示，蘇花改在早上4時開始湧現大量車潮，一直到中午12時，車流量都很高，上午時段蘇花改入口車流已回堵約3公里，直到現在仍有500多公尺。

陳國正指出，用路人在進蘇花改隧道後，車間距都拉太長，有些民眾刻意放慢速度到30、40公里，車距更拉長到2公里，造成車流無法拉高，預估該批車流量要到下午5至6時才能疏散。陳國正呼籲用路人，呼籲用路人耐心行駛或改變行程，在進隧道後也保持安全車距，不要刻意拉長車距，進隧道也維持時速60公里。

【11:00更新】：目前北部國道呈現「紅、紫」一片，國1湖口至湖口服務區南向車速只有17公里；湖口服務區至竹北南向車速剩16公里；國3關西服務區至關西南向車速僅19公里；國3南港至環東南向路段也幾乎是動彈不得，車速剩下10公里。桃園、新竹國道南向各路段車速則幾乎不超過40公里。

▲大年初一北部國道湧車潮。（圖／翻攝高公局即時路況）

【10:05更新】：國1湖口服務區到竹北段持續呈現「紫爆」狀況，車速只有17公里；高架楊梅端到湖口、竹北到新竹也是壅塞，車速不到40公里。另外，國3南下三鶯到鶯歌系統車潮湧現，目前「紫爆」車速不到20公里；土城到三鶯系統、龍潭到關西服務區、關西到竹林也是車多，時速不到40公里。

【09:05更新】：國1南下湖口到新竹車潮湧現，竹北-新竹段一度「紫爆」時速不到20公里；國3南下龍潭至竹林也是呈現壅塞狀況，時速不到40公里。

【08:50更新】：大年初一一早國道車潮湧現，北部路網已有部分路段車速不到40公里，包括國1湖口服務區至竹北南向路段車速僅剩22公里，國1湖口至湖口服務區南向段車速約30公里、國3關西至竹林南下路段車速僅32公里、國5石碇至坪林行控南向路段車速也只剩36公里

▲大年初一國道7大地雷路段。（圖／高公局提供）



高公局表示壅塞路段將出現在國1南下楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統、國3南下土城至關西、快官至霧峰、草屯至名間、國5南下南港系統至坪林等路段，下午還有國5北上宜蘭至坪林路段，提醒用路人出門前先查詢路況，以免塞在車陣當中。

至於省公路部分，公路總局表示，主要幹線包括台2線、台9線蘇花改、台61線西濱快速公路及連接國道之各東西向快速公路，皆有可能出現局部車多情形。另觀察到車輛進入台9線蘇花隧道時，因隧道效應部分有降低車速之情形，造成觀音隧道及中仁隧道部分時段有車陣狀況，公路總局籲駕駛朋友在速限範圍內儘量以較高速度行駛，以避免車速太慢造成壅塞。

1/25 初一國道重點壅塞路段預測

【國1南向】

8-16時 楊梅-新竹系統

9-16時 彰化系統-埔鹽系統

【國3南向】

9-14時 土城-關西

10-13時 快官-霧峰

10-15時 草屯-名間

【國5南向】

6-16時 南港系統-坪林

【國5北向】

17-20時 宜蘭-坪林