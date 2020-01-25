春節南迴順暢不打結　交通疏導管制看這裡

▲▼超商、賣場及加油站前出入口中心雙黃線設置交通三角錐管制。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

今年春節連續假期自1月23日起至1月29日止共計7天，為因應大量返鄉及旅遊車潮，大武警察分局配合公路主管機關針對所轄南迴公路易壅塞路段，加強編派警力維持交通順暢。

大武警分局整理周邊停車秩序等交通疏導管制，相關交通管制地點及措施如下：

一、 太麻里平交道（櫻木平交道）周邊嚴禁違規停車。

二、 太麻里外環道（太麻里外環道與太麻里街北口至南口路段）沿線路段周邊嚴禁違規停車。

三、 台9線397.3公里金崙大橋北端路口燈控管制。

▲多良車站路口燈控管制、周邊嚴禁違規停車。

四、 多良車站路口燈控管制、周邊嚴禁違規停車。

五、 台9線426.6公里台9戊線路口燈控管制（大客車、小客車、小貨車以外車輛請改道行駛台9戊線）。

六、 春節期間為避免車輛違規迴、左轉進入超商、賣場購物或加油站加油，致引發交通事故影響車流順暢，各超商、賣場及加油站前出入口中心雙黃線設置交通三角錐管制。

七、 台9線南迴公路【397.3公里 (金崙大橋北端)至426.6公里 （台9戊線起點）】、台9戊線【0公里（達仁分駐所前）至11.5公里（壽卡）自109年1月23日（星期四）至1月29日（星期三），計7天，每日9至12時、16至19時二時段，禁止砂石車（含空車）由台東往高雄方向行駛。

▲管制路段限時、限車種行。

大武分局提醒，春節期間請勿酒後駕車、超速行駛、闖紅燈以及危險駕車，以維護用路人安全，希望所有用路人配合，讓大家出遊返鄉的路能更加平安、順暢。

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