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台南口罩供應無虞市民勿搶購囤積　旅宿業者將主動為旅客量體溫

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▲衛生局疾病管制科蔡玲珊科長籲請民眾外出，請戴口罩防疫。（圖／記者林悅翻攝）

▲衛生局疾病管制科蔡玲珊科長籲請民眾外出，請戴口罩防疫。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心1月21日公布我國確診首例境外移入嚴重特殊傳染性肺炎個案，市長黃偉哲非常關心這波新型冠狀病毒疫情，指示市府相關單位調查台南市生產口罩廠商之庫存與生產量，目前口罩供應無虞，請市民無須特意搶購，自1月22日起旅客入住台南市旅宿業，業者將主動為旅客量體溫，防疫視同作戰。

市府表示，目前登記在台南市境內大型具規模之口罩製造工廠計有全程興業、康那香、恒大等6家，目前每日生產一般級105萬片、醫療級85萬片，總庫存量100萬片，供應無虞。市府法制處消保官並22日下午會同衛生局及經發局前往查訪，目前大潤發、啄木鳥藥局、美華泰、寶雅、全聯福利中心等賣場皆供貨正常，僅好事多缺貨，另各賣場亦無哄抬價格情形。

市府相關單位將於春節期間持續查訪大潤發、全聯福利中心、家樂福、小北百貨及超商等店家，了解有無囤積或價格變化情形。倘發現市場價格異常變動或業者涉有聯合漲價違反公平交易法之嫌，也將移請行政院公平交易委員會進行查處，確保市場供需無虞、為市場秩序做把關，籲請台南市消費者可安心。

市府指出，依據衛生福利部疾病管制署資料顯示，截至1月21日止，2019新型冠狀病毒個案感染的嚴重性特殊傳染性肺炎病例累計219例（武漢198例、廣東14例，北京市5例、上海市2例、泰國2例，台灣、日本、南韓、美國則各1例），死亡個案累計4例。在中國大陸方面，其疫情已有明顯社區傳播及疫情擴大情形，台南市將持續配合疾管署國際機場檢疫與社區人員健康追蹤、國內港埠之檢疫措施及民眾之風險溝通與衛教宣導，並確保防疫物資整備，另針對醫療院所感染管制預先規劃等，減少疫情對本市之衝擊，確保市民健康。

市府再次呼籲，民眾近期前往中國時，應落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等個人衛生措施，避免接觸野生動物及急性呼吸道感染症患者，也避免出入傳統市場及醫療院所。返國入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場檢疫人員，請勿私自服用退燒藥造成防疫漏洞，病人或家屬如果隱匿疫情，將依違反傳染病防治法第31條，處新台幣1至15萬元罰鍰；返國14日內如出現上述疑似症狀，撥打免付費防疫專線1922或本局防疫專線06-2880180並依指示戴上口罩，衛生局安排後續收治醫院，就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

市府指出，我國於1月7日已將武漢市國際旅遊疫情建議等級列為第1級，疫情日趨嚴峻。鑑於目前為寒假與春節期間，為旅遊觀光活動的高峰期，遊客出入眾多，黃偉哲市長非常重視旅客安全，指示觀光旅遊局加強相關防疫措施，觀光旅遊局已協請旅館及民宿公協會通知旅宿業者共同合作進行防制宣導，主動協助住宿旅客加強健康管理，做好防護措施。

自1月22日起，旅客入住台南市旅宿業，業者將主動為旅客量體溫，防疫視同作戰，造成旅客不便要請旅客見諒，針對入住旅客體溫量測結果，如發現旅客有發燒情形者，如屬一般流感並已自行就醫治療者，將請其戴口罩並做好自主健康管理。如有武漢相關接觸史或旅遊史者，則將請旅客立即就醫，如旅客拒絕就醫，將通報防疫專線1922處理。此外旅宿業者也將宣導所有旅客出入高風險場所可以戴口罩、勤洗手，避免食用生肉及生蛋，如有身體不適應戴上口罩儘速就醫。

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