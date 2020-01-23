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黃偉哲金唐殿發紅包　鼠於大家的台南在等你

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▲台南市長黃偉哲，在佳里金唐殿展開參拜行程，除了為鄉親祈福，也向民眾發送市府2020「鼠來是寶」限量版紅包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲，在佳里金唐殿展開參拜行程，除了為鄉親祈福，也向民眾發送市府2020「鼠來是寶」限量版紅包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

春節台南寺廟祈福活動第一站，於小年夜返鄉啟程，出身台南北門地區的市長黃偉哲，23日一早即抵達佳里金唐殿展開參拜行程，除了為鄉親祈福，也向民眾發送市府2020「鼠來是寶」限量版紅包。

▲台南市長黃偉哲，在佳里金唐殿展開參拜行程，除了為鄉親祈福，也向民眾發送市府2020「鼠來是寶」限量版紅包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

現場排隊人潮不斷，洋溢熱鬧的年節氣氛，很多市民朋友採買年菜時驚喜巧遇黃偉哲市長，紛紛拿出手機自拍合照，配合度超高的黃偉哲市長就像親切的大叔，受到男女老少的喜愛，果然是我們來者不拒的台南暖男。市議員蔡秋蘭、蔡蘇秋金和陳昆和亦一同參與今日活動向大家拜年。

▲台南市長黃偉哲，在佳里金唐殿展開參拜行程，除了為鄉親祈福，也向民眾發送市府2020「鼠來是寶」限量版紅包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長第二站來到黃氏宗祠崇榮堂，除了向現場等候領開運小紅包的民眾親切招呼、拜早年，也特別向今年總統大選衝出小英總統得票率第一的將軍區鄉親朋友表達謝意。此外，黃市長也邀約大家春節期間參與台南行春的各種活動，到台南的廟裡走春沾喜氣，祈求諸事大吉，獲得「鼠」於你的福氣滿滿！

黃偉哲市長於春節期間展開一系列寺廟祈福活動，從今天的小年夜開始，一路跑到大年初三，一連5天將走訪50間宮廟、5個商圈，涵蓋台南37個行政區，除了參拜、祈福並發送2020「鼠來是寶」限量版開運小紅包，祈求台南市政順利，台灣國運昌隆，同時也會前往各地商圈拜年，祝福大家鼠年行大運。

黃偉哲市長的臉書也有同步公布「哲哲發紅包」的寺廟走春參拜行程，將與網友進行互動、抽獎活動；春節期間，大家只要拍到「到處趴趴走」的黃偉哲市長，並在市長臉書貼文下留言，就能夠參加抽獎活動，有機會得好禮。

市府表示，春節連假期間，市府推出了精彩豐富的年節活動，包括月津港燈節、龍崎光節－空山祭、鹽水蜂炮以及網美打卡拍照熱點六甲菁埔埤落羽松等；深受大小朋友喜愛的紙風車劇團也將於1/26至1/28在蕭壠文化園區演出，一連3天，精彩可期。

此外，旅客來台南必遊的古蹟景點，市府團隊於春節期間將邀集國內外表演者演出，並為安平樹屋、安平古堡、億載金城、台灣船園區、赤崁樓、山上花園水道博物館妝點年味氛圍，讓古蹟充滿新春喜氣。

另，市長黃偉哲22日傍晚特別快閃台南轉運站及台鐵台南站歡迎遊子回台南，向大家拜早年並發送市府2020「鼠來是寶」限量版紅包，分享金鼠年喜氣。現場旅客驚呼連連，不少人搶著和野生捕獲的偉哲市長自拍合影，也直呼台南的發財金紅包怎麼這麼「卡哇伊」。市議員蔡旺詮、沈震東亦前來歡迎遊子回家。

▲台南市長黃偉哲，在佳里金唐殿展開參拜行程，除了為鄉親祈福，也向民眾發送市府2020「鼠來是寶」限量版紅包。（圖／記者林悅翻攝，下同）


黃偉哲市長表示，來台南火車站，一方面迎接台南東西南北飄的遊子回鄉過春節，一方面也藉這個機會來發紅包給他們，祝福他們有一個快樂美滿的新年。希望春節期間到處走走、看看、逛逛、喝喝、吃吃、買買，體驗故鄉的溫暖。

▲台南市長黃偉哲，在佳里金唐殿展開參拜行程，除了為鄉親祈福，也向民眾發送市府2020「鼠來是寶」限量版紅包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲市長黃偉哲特別快閃台南轉運站及台鐵台南站，歡迎遊子回台南，向大家拜早年並發送市府2020「鼠來是寶」限量版紅包，分享金鼠年喜氣。


台南市政府表示，2020庚子年，為十二生肖起頭金鼠年，民俗中鼠為「子神」，具有多子多孫，福氣滿堂的意涵，也象徵「金鼠聚財」。今年的紅包卡片將2020的兩個數字0設計成貌似大金幣的圓形，卡片另一面則以「鼠吉祥圖」及一元硬幣作融合，祝福大家一元復始、財圓滾滾。「鼠吉祥圖」出現可愛的松鼠、天竺鼠及倉鼠，共4隻鼠來呼應「鼠來“是(4)”寶」吉祥語，展現台南勇於突破傳統、具開創性及擅長融合多元文化元素的實力。


台南市政府指出，想拿到2020「鼠來是寶」限量版紅包的朋友，請密切關注黃偉哲市長臉書粉絲頁所公布的發送時間與地點。

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