影／防武漢肺炎…「接觸史」最重要！彰基醫院教洗手6步驟、正確戴口罩

記者唐詠絮、陳羿妏／彰化報導

面對大陸武漢肺炎來襲，彰化基督教醫院副院長周志中就特別出面說明「洗手6步驟」、「口罩正確戴法」，教導如何預防疾病，另外還提到雖然有確診病例，但民眾莫慌張，最重要還是了解自己的「接觸史、旅遊史」，從根本下手才能截斷病源。

▲彰基副院長周志中醫師教洗手6步驟、正確戴口罩。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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周志中根據感染科主任李育霖醫師的資料提到，無論是從武漢返台，或者是接觸到來自武漢的人，若一旦出現發燒、咳嗽、痠痛等，務必馬上前往急診室，並主動告知醫生自己的來歷，才能讓醫生依照接觸史加上快篩報告，正確診斷出疾病名稱。另外，因為武漢肺炎為人傳人，若無故隱匿病情，將受到衛生主管機關的罰款。

針對春節假期，許多人會外出遊玩，而人潮眾多的地方更是易互相傳染的地點。對此，周志中表示，注意咳嗽禮儀、勤洗手、戴口罩非常重要，其中「洗手6步驟」：內、外、夾、封、大、力，除了力道要夠大，洗手時把掌心、手背、手指間的縫隙搓洗，再將掌心往內凹下搓揉，最後是大拇指，而「口罩正確戴法」則是將白色那面朝內，鼻條的鐵絲務必壓緊，增加密合度，減少呼吸道感染。

周志中說，根據衛生部統計數據顯示，SARS的死亡率約1成，MERS則約3成，而目前以大陸發表的數據，因武漢肺炎死亡6人，以眾多人口計算的話，容易產生群聚感染，強調春節假期民眾務必謹慎。

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