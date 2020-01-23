武漢封城！公共場所「強制戴口罩」...女主播直播教正確方法

▲湖北女主播戴口罩呼籲，若市民有事外出要正確戴口罩。（圖／翻攝自微博）

記者劉亭／綜合報導

武漢肺炎疫情持續擴散，武漢23日10時開始進行「封城」，所有交通運輸暫停。為了減少病毒傳播，武漢市政府22日宣布，公共場所一律實施「配戴口罩」措施，連主播播報新聞時，也都戴著口罩。

網友也發現從22日開始，湖北經視、湖北公共新聞頻道的多位記者，在室外播報新聞時也戴上了口罩，許多人感嘆是「電視史上第一次」，也有女主播在直播時戴上口罩示範，告知市民們如何正確配戴口罩。

根據「武漢發佈」微信號報導，未落實武漢肺炎疫情管控工作，武漢市人民政22日發出通告，決定在武漢市公共場所實施佩戴口罩的控制措施，要求各區、各級部門落實職責分工，加強檢查與監督。

通告要求，國家機關、企事業單位工作人員在工作期間應當佩戴口罩，各單位法定代表人或者主要負責人為本單位控制措施的第一責任人。

實施範圍包含：（一）賓館、飯館、旅店、酒店、招待所、咖啡館、酒吧、茶座；（二）公共浴室、理髮店、美容店；（三）影劇院、錄影廳（室）、遊藝廳（室）、舞廳、音樂廳；（四）體育場（館）、游泳場（館）、公園；（五）展覽館、博物館、美術館、圖書館；（六）商場（店）、書店；（七）候診室、候車（機、船）室、公共交通工具；（八）其他人群聚集的公共場所。

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