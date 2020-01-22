賴清德「大家把新潮流講得太恐怖」　卓榮泰：黨內最團結的是台灣系

▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨副總統當選人賴清德22日受訪時指出，民進黨內的派系確實有要檢討改進的空間，但目前新潮流不是黨內最大派系，「大家把它講得太恐怖」。對此，民進黨主席卓榮泰22日上午受訪時表示，現在黨內最團結就是一個系，名字叫做「台灣系」。

高雄市長韓國瑜日前參選總統時曾批評，總統蔡英文被民進黨內的新潮流派系綁架，賴清德22日上午接受寶島聯播網專訪時則表示，民進黨的文化和組織與國民黨不盡相同，國民黨的權力是由上而下，但民進黨是草根政黨，對於韓國瑜指稱新潮流系綁架蔡英文總統他認為只是選舉語言。

賴清德會後受訪時表示，民進黨內的派系雖然有桶箍的正面功能，如果派系沒有顧慮整個國家、政黨的利益，必然也是一個問題。從以往到現在，民進黨都是集體領導，運作有一定方向。賴清德也說，不管是同志或不同團體都能同舟共濟，團結一致，目前民進黨整個文化是朝正面發展。

對此，卓榮泰22日上午於民進黨中央受訪時僅表示，現在黨內最團結就是一個系，名字叫做「台灣系」。

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