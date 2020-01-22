武漢肺炎防疫　蘇貞昌：全台1028床負壓隔離　費用政府出





▲行政院長蘇貞昌。（圖／蘇貞昌臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

中央疫情指揮中心21日晚間6時緊急召開記者會，公布首例確診武漢肺炎病例。總統蔡英文21日晚間下令「防疫視同作戰」，22日於總統府敞廳談話，強調政府已經做好相關準備。行政院長蘇貞昌22日也透過臉書向國人強調，政府防疫全面啟動，呼籲不要囤積口罩，也不用恐慌。

蔡英文21日在總統府向國人回應武漢肺炎疫情。她表示，現在執政團隊包含自己跟副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌都是十七年前抗SARS團隊，「十七年後我們有足夠的經驗跟信心、準備面對挑戰，請國人無須驚慌，正常生活，密切注意政府各項資訊。」

蘇貞昌透過臉書表示，對抗武漢肺炎，政府防疫全面啟動，「相關的準備也都有在做。請大家安心，遵守以下指示，不用恐慌。」

蘇貞昌提出五大重點。第一是口罩夠，政府有4500萬副外科口罩，開始釋出，不用搶買。第二病床足，全台有1028床負壓隔離病床，隔離的費用政府出。第三慎旅遊，提醒國人非必要，不要前往武漢。第四勤洗手，避免去人多的地方、勤洗手、咳嗽戴口罩，最重要。第五記電話，目前疫情有控制，不用恐慌，有症狀就打1922 ，讓政府幫你。





▲日本大阪關西機場。（圖／達志影像／美聯社）

蘇貞昌強調，「政府已經對非洲豬瘟、武漢肺炎、返鄉車潮加緊準備，春節期間，政府會嚴守崗位，讓國人同胞安心過好年。守護國人的健康、守護台灣豬肉、守護返鄉交通安全，是春節期間政府最重要的任務，政府一定嚴格把關。我也要請國人同胞切記，不要帶肉製品入境、多注意防疫消息。今天上午，我也到機場、車站、高公局、鐵路警察局視察，掌握各單位準備的狀況，也對第一線人員說聲感謝。新的一年，讓我們一起繼續拚。」