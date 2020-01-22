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賴清德喊話合作　柯文哲笑稱：朕知道了

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記者楊亞璇／台北報導

台灣民眾黨即將進入國會，成為第三大黨。準副總統賴清德22日受訪時釋出善意稱，「有競爭也有合作，不用因此打為敵人。」執政黨本來就要跟每個在野黨保持友好關係。對此，台北市長柯文哲則冷回「啊本來就是這樣」，還笑稱，「朕知道了」。

柯文哲說，賴清德都已經當到副總統，「難道要出來說我們不要合作，要把你殲滅嗎？也不會講這種話嘛」，他也是講他該講的話；「我的態度就是，喔，我知道了」，他還笑稱「朕知道了」，之後趕緊說一句「賣鬧啦」。

賴清德也強調新潮流不是黨內最大派系，是其他的（派系）。對此，頻對新潮流開砲的柯文哲回說，「不然現在民進黨最大派系是哪一系？」對於新潮流，還連喊好幾聲，「很可怕」。

對於賴清德說新潮流不是最大派系，柯文哲反問，不然現在民進黨最大派系是哪一系？「你們記者應該馬上去追問賴清德啊，請問賴副總統民進黨內現在最大派系是哪一個」。

至於是否新潮流沒那麼可怕？柯文哲連喊，「很可怕、很可怕」，他說，「很可怕，怎麼會不可怕，奇怪了」，還稱自己想了就很害怕；柯說賴清德哪壺不提提哪壺，他說新潮流不是民進黨最大派系，那我就很想問他說，不然是哪一派最大。

另外，對於國民黨喊出要共推立院正副院長人選，柯文哲表示，沒有實質意義，因為民進黨就單獨過半了，「狗吠火車頭」，沒用了，這是政治的口水戰，因為民進黨單獨過半，我們要很誠實面對，這次立法院我們叫「不關鍵少數」，都單獨過半了，他也不理你。

▲▼柯文哲出訪歐洲考察返台記者會。（圖／記者宋良義攝）

▲柯文哲出訪歐洲考察返台記者會。（圖／記者宋良義攝）

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