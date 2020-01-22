快訊／確診女台商是防疫員上機找出　蔡英文：目前已退燒

▲蔡英文發表「敞廳談話」。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

中央疫情指揮中心21日晚間6時緊急召開記者會，公布首例確診武漢肺炎病例。總統蔡英文22日舉行國安高層會議，隨後在發表「敞廳談話」時，談到確診的病例（55歲女台商），是防疫人員上機找出的，目前已經退燒。

為因應武漢肺炎，蔡英文22日一早就舉行國安高層會議，聽取疫情簡報也做出相關指示，目前為第三級疫情等級，開設中央指揮中心，整體的通報體系也都建立，因應小組也都成立，已經做好防疫的整備。

蔡英文在國安會議後，於總統府召開「敞廳談話」時表示，機場防疫的把關非常嚴格，一有疑似情況就會啟動後送機制，目前檢驗26人確診有1例，已經受到妥善收治，目前退燒，至於同機的乘客、機組人員，也密切追蹤當中，只要有發病現象，就會立即隔離治療。

關於旅客來台的問題，蔡英文表示，已經做出相關因應，交通部將旅遊警示提高，要求旅遊業者在武漢旅遊團方面，暫停出團，也暫停武漢旅遊團來台。

至於散客的問題上，蔡英文指出，一般旅客、包括回台過春節的人民，也會有一連串的防治跟預防措施，包括上機前可做檢查、飛機上會做解說跟詢問，下機之後也會再做一波的詢問。

蔡英文指出，像是確診的這一例，就是相關人員上飛機將她找出來的；她進一步說，這一個案是在飛機降落後，防疫人員上飛機跟乘客一一詢問後，將其找出，「這顯示我們防疫體系同仁滿警覺的，這態度會持續下去」。

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