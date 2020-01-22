快訊／蔡英文：大陸應公開疫情　WHO不應為政治因素排除台灣

記者陶本和、蔣婕妤／台北報導

中央疫情指揮中心21日晚間6時緊急召開記者會，公布首例確診武漢肺炎病例。總統蔡英文22日舉行國安高層會議，隨後在發表「敞廳談話」時呼籲中國大陸善盡國際責任，疫情必須公開透明，而世界衛生組織（WHO）也不應該因政治因素排除台灣。

為因應武漢肺炎，蔡英文22日一早就舉行國安高層會議，聽取疫情簡報也做出相關指示，目前為第三級疫情等級，開設中央指揮中心，整體的通報體系也都建立，因應小組也都成立，已經做好防疫的整備。

蔡英文在國安會議後，於總統府召開「敞廳談話」時表示，機場防疫的把關非常嚴格，一有疑似情況就會啟動後送機制，目前檢驗26人確診有1例，已經受到妥善收治，目前退燒，至於同機的乘客、機組人員，也密切追蹤當中，只要有發病現象，就會立即隔離治療。

此外，蔡英文也要求相關部會加強疫情說明跟衛教宣導，透過民間通用的社群媒體做正確資訊的傳遞，她也感謝媒體朋友，都是這次防疫的戰友。

由於適逢春節期間，蔡英文請國人不用驚慌，維持正常的生活，掌握好政府提供的各項資訊，做好自主健康管理。

蔡英文也特別指示，防疫必須要超前部署，料敵從寬；同時更呼籲國際，台灣是社群的一份子，中國大陸應該善盡責任，疫情必須公開透明，這對中國人民本身也是有益，相信政治考量不應該超越人命保障。

蔡英文說，台灣是世界的一部分，2300萬台灣人跟其他人一樣，面對健康風險的威脅，身為防治疾病感染的前線，她呼籲WHO不該忘記台灣，要給台灣參與的空間。

▲蔡英文發表「敞廳談話」。（圖／記者屠惠剛攝）



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