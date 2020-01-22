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臉書網購夯！「假網拍」蟬聯詐騙第一　40歲以下年輕人最容易被騙

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▲▼網購,上網,網拍,。（圖／記者蔡文鈴攝）

▲內政部公佈108年詐騙手法，「假網拍」蟬聯第一。（圖／記者蔡文鈴攝）

記者蔡文鈴／台北報導

詐騙手法多變！內政部22日公布108年國人最常被騙的3大詐騙手法，其中「猜猜我是誰」排名第三，「解除分期付款」排名第二，「假網拍」則連續兩年蟬聯第一。內政部表示，假網拍、解除分期付款都是從網路購物衍生出的詐騙手法，兩者合計占6成詐騙數，提醒國人要慎選網購平臺，強化資安觀念，以避免受騙。

根據165反詐騙諮詢專線統計，「假網拍」、「解除分期付款」受害者以40歲以下年輕族群為大宗，其中「假網拍」被害案件高達9成以上都發生在臉書，歹徒經常盜用民眾臉書、IG帳號張貼詐騙購物訊息，導致其臉書或IG好友誤以為真有好康可撿，因而遭到詐騙，民眾如果接到親友傳訊、貼文分享優惠購物資訊時，一定要當面或電話向本人確認真偽，以免淪為詐騙肥羊。

「解除分期付款」部分，詐騙集團會入侵電商業者網站，竊取民眾交易個資，再冒充電商及銀行客服人員，按圖索驥打電話向消費者行騙，民眾注意，接到陌生來電時，不要因為對方說得出自己過往交易資料，就輕信其身分，應牢記ATM絕對沒有任何解除設定的功能，接到來電要求操作ATM，就是詐騙。

「猜猜我是誰」受害者主要為40歲以上中老年族群，民眾如果接到自稱親友的人，使用陌生號碼來電，聲稱手機故障、遺失或剛換新門號，要求修改通訊錄或加LINE好友，接著又以各種理由要求借錢救急，此時應提高警覺，立刻透過其他聯絡管道，向親友本人求證，以免好心幫忙卻被詐騙集團利用。

內政部強調，去年警方全力打擊詐騙，不僅偵破件數創下近年新高，更和金融機構積極合作攔阻詐騙，有效減少被害案件發生，未來將持續結合跨部會力量，協助電商業者強化資安防護，阻絕個資外洩，也希望透過公布詐騙排行榜，讓國人對詐騙手法更有警覺，如果遇到疑似詐騙，可立即撥打165反詐騙諮詢專線求助，以保障財產安全。

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