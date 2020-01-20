慘遭詐財還被拍激情片　彰化富家女崩潰！2渣男要賠近900萬

▲富家女被男友用性愛影片詐騙恐嚇取財罹患憂鬱症。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

胡男積欠高額債務，覬覦小柔（化名）是富家千金，有的是錢，便展開追求，2人熱戀成為男女朋友，短短3個月便得手514餘萬元，還密錄2人的性愛影片，要賴男佯裝徵信業者，對她恐嚇取財185萬元，被騙財又騙色的小柔傷心不已，罹患憂鬱症；彰化地方法院判處胡、男2人需還詐騙所得及精神撫慰金899萬9千元。

判決書指出，小柔於2017年5月間結識胡男，知悉原告家境富有，因其積欠高額債務，遂積極追求，雙方於同年6月間成為男女朋友後，胡男從當年6月至9月間，多次向原告詐稱支票到期、經營六合彩急需資金周轉云云，向原告騙得514萬9千元。

胡男於2017年8月2日晚間邀約小柔至汽車旅館發生性行為，並以密錄器竊錄後，擷圖彩色列印成相片交給賴男。賴男則佯裝徵信業者，撥打電話恐嚇原告贖回性行為影片，小柔心生畏懼，匯款共185萬元至指定帳戶。

小柔被偷錄性交影片後，身心遭受巨大打擊，有憂鬱、專注力差情形，經醫師診斷罹患精神官能性憂鬱症，事後才發覺一切都是男友設局，因此提告。法官判胡男賠償詐欺取財所受損害514萬9千元；以及胡、賴2人連帶賠償恐嚇取財所受損害185萬元及精神慰撫金200萬元，共需賠償陳女899萬9千元。

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