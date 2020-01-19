越南警方破獲詐騙集團　幕後主使有台灣人

▲越南警方表示，幕後主使者不知道是否只有一人，但至少有一人是台灣人。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，圖中人物並非新聞當事人）

文／中央社

越南中部廣南省（Quang Nam）警方近日破獲一個跨國詐騙集團，共逮捕10名嫌犯。警方表示，這個跨國詐騙集團的幕後主使者有台灣人，正擴大調查偵辦中。

越南「青年報」網站今天報導，廣南省若干民眾最近接到詐騙集團來電，對方假冒警官和檢察官宣稱他們的銀行帳戶涉及洗錢和販毒等案件，要求他們把錢轉帳到「調查機構的帳戶」，以利調查作業。

被害人依照詐騙集團的指示把近70億越南盾（約30萬1600美元）匯入對方提供的指定帳戶後驚覺有異，急忙向警方報案。

報導說，廣南省警方與公安部預防打擊高科技犯罪和網路安全局調查後，以「詐騙他人財產罪」逮捕10名嫌犯，包括6名越南人、2名馬來西亞人、2名柬埔寨人。

警方表示，這些嫌犯在幕後台灣籍嫌犯指導下，在越南收購銀行人頭帳戶，提供給台灣主嫌行騙，並擔任盜取帳戶內資金等任務。幕後主使者不知道是否只有一人，但至少有一人是台灣人。

報導說，警方查獲大量用來詐騙的手機、筆記型電腦、電訊設備與銀行提款卡等。警方表示，這個詐騙集團假冒公務機關詐騙許多民眾，估計騙取了近5000億越南盾。