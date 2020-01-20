存款突然多了21萬！他以為匯錯錢...轉回對方帳號　隔月竟被扣款1萬元還負債

▲吳男近日收到一大筆帳金額。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者洪珮瑄／綜合報導

廣東省江門市一名吳姓男子近日收到一筆5萬元人民幣（台幣約21.8萬元）的轉帳金額，當下他以為是匯錯款，便照匯款人的指示，將錢轉回對方帳戶。沒想到1個月後，他的帳戶竟被扣了3000元（台幣約1.3萬元），甚至還收到欠款通知，當場嚇傻。

綜合陸媒報導，事發當天，吳男剛下班時，突然聽到手機訊息通知，發現是一筆5萬元的金額到他的帳戶裡頭。正當他滿臉疑惑時，一通電話打了過來，對方稱自己轉錯了帳戶，並要求他將錢匯到指定戶頭。

吳男當下並沒有想太多，且真的以為對方打錯了帳戶，因此便照指定的帳號，將5萬元（台幣約21.8萬元）歸還原主人。一個月過後，吳男再次收到銀行通知，內容卻顯示已被扣款3000元（台幣約1.3萬元），讓他驚訝不已。

▲吳男收到帳款又接到電話，對方稱匯錯了帳戶。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

事後，吳男又被網路上的貸款公司致電告知，需在限期內還清剩餘的貸款，這時他才驚覺自己上了當，立即報警求助。警方經過深入調查發現，吳男掉進了一個「被貸款」的陷阱。

警方表示，犯罪分子利用吳男的個人訊息，在一個貸款網站貸了5萬元（台幣約21.8萬元）到吳先生帳戶上。隨後，謊稱打錯帳戶號碼，要求吳男把錢「退還」到另一張銀行帳戶頭裡。

殊不知一個月後，吳男便需要為詐騙犯償還這筆貸款。據悉，他的銀行帳戶被扣的3000多元（台幣約1.3萬元）便是第一期的利息。最終，在警方的指引下，吳男向銀行進行了申訴，避免財產繼續損失。

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