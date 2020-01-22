武漢肺炎／中國官方承認：已經出現人傳人和醫務人員感染

▲央視直擊武漢肺炎重症病房。（圖／央視新聞）

記者陳政錄／綜合報導

「武漢肺炎」爆發一個月，按官方數據，大陸已確診440人，出現9例死亡，在先前中國工程院士鐘南山等指出，已出現人傳人情況後，中國官方在今日上午舉行的記者會上，也坦承「專家研判認為，病例主要與武漢相關，已經出現了人傳人和醫務人員感染，存在一定範圍的社區傳播。」

說明新型冠狀病毒引發的肺炎情況，大陸國務院新聞辦今日上午10點舉辦新聞發布會，由官方有次公開對外說明情況，國家衛生健康委員會副主任李斌在介紹情況時提到，近日，病例數量變化較大，與我們對疾病的認識不斷加深、完善了診斷方法，優化並向全國下發了診斷試劑有一定的關係。

▲國務院新聞辦公室記者會說明武漢肺炎，開始前就擠進大批記者。（圖／翻攝自中國網）

他坦承，「專家研判認為，病例主要與武漢相關，已經出現了人傳人和醫務人員感染，存在一定範圍的社區傳播。疫情傳播途徑以呼吸道傳播為主，病毒存在變異的可能，疫情存在著進一步擴散的風險。」

李斌進一步強調，當前，正值春運，人員流動性激增，客觀上加大了疫情傳播的風險和防控的難度。下一步，中方將會同聯防聯控工作機制各成員單位，堅決貫徹黨中央、國務院決策部署，把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，指導各地按照屬地化管理原則，採取切實有效措施，確保人民群眾度過一個安定祥和的新春佳節。





▲大陸國家衛生健康委員會醫政醫管局負責人焦雅輝。（圖／取自國務院新聞辦公室）

國家衛生健康委員會醫政醫管局負責人焦雅輝在回答記者提問時也說，醫務人員感染案例的出現，一方面為人傳人提供了證據，另一方面，也暴露出我們醫療機構在醫院感染防控這方面確實還存在著一些薄弱環節。

焦雅輝說，現在我們針對這個薄弱環節，採取了一系列措施，一方面，我們修訂和完善醫務人員個人防護標準和規範，另一方面，提出了更加嚴格的醫院感染防控措施，並且在完善這些技術方案之後，還要對全國的醫務人員進行培訓。

►你不說，有誰會知道？