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美駐哥倫比亞外交官命喪船難　身份特殊是國家機密

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▲▼ 船難發生於哥倫比亞的羅薩里奧群島（Rosario Islands）海域。（圖／維基百科）

▲ 船難發生於哥倫比亞的羅薩里奧群島（Rosario Islands）海域。（圖／維基百科）

實習記者魯斯濱／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）週一宣布，在本週末駐哥倫比亞大使館的一名美國工作人員在船難中不幸失踪，並推測可能已經死亡。船難發生在卡塔赫納（Cartagena）附近的羅薩里奧群島（Rosario Islands）海域，船上的12名乘客有11名獲救。

蓬佩奧說，對於整個國務院團隊來說「痛苦是同在的」，因此「我們相關部門將竭盡所能，慰問和幫助由於這場災難而遭受損失的人。」

蓬佩奧在哥倫比亞（Colombia）首都波哥大（Bogota）表示，船難意外發生在星期六，其中也包含其他政府成員。一些人因輕傷而獲救，其中一人被空載往美國接受治療。蓬佩奧說，已通知失踪者家屬，但由於政府機密性，名字暫不能對外透露。

哥倫比亞總統伊萬．杜克（Iván Duque）表示，他對這次事故表達慰問，目前海軍及相關部門正在努力尋找失踪者遺體。

蓬佩奧在波哥大與委內瑞拉臨時總統瓜伊多（Juan Guaido）會晤時也表示，這是雙方首次會晤，美方支持瓜伊多的政權。瓜伊多是美國等 50 多國承認的委內瑞拉臨時總統，美國國務院今年也在哥倫比亞首都波哥大設立了美國駐委內瑞拉代表處，明確指稱將繼續反對委國現任總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政權，重申支持瓜伊多的立場。

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