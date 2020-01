哈利終於抵達加拿大　「耐不住與梅根分別2周」下機後靦腆笑了

▲英國哈利王子已經抵達加拿大。(圖/達志影像/美聯社)



記者丁維瑀/綜合報導

英國哈利王子迫不及待想跟妻子梅根重逢,20日晚間已正式飛抵加拿大,他搭乘英國航空波音747班機,抵達溫哥華國際機場,穿著黑色外套與牛仔褲,神情看來相當輕鬆與自在,還有兩名保鑣一路護送,隨後他搭乘一輛黑色迷你貨車,前往卑詩省首府維多利亞(Victoria)。

綜合《每日郵報》、《天空新聞台》、《太陽報》報導,經過約10小時的飛行,哈利已抵達加拿大,準備與梅根還有兒子亞契(Archie)展開新生活。此前,哈利參加一場英國與非洲的投資峰會,他私下還與首相強生會面約20分鐘;梅根則是1月初就回到加拿大。

The Duke of Sussex was whisked away by a car waiting on the tarmac as he arrived on Vancouver Island, where he will start his new life with Meghan and son Archie.



Get the latest on this story: https://t.co/t1ecfiiH2O pic.twitter.com/mVmYJYtkRY