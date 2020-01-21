武裝包圍議會！5萬人參加維州擁槍集會　抗議3項槍枝管制法案通過

▲ 女子高舉「持槍權即女權」的標語。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國維吉尼亞州數萬擁槍倡議人士20日聚集首府里奇蒙市中心（Richmond），公開攜帶包括突擊步槍在內的各種槍械，還有大批民眾包圍州議會。維州新當選的政府由民主黨佔多數，承諾實施嚴格的槍枝法律。議會16日通過法案，未來將對一切槍枝販售展開限制及背景調查，引發這場大規模抗議。

爭議爆發以來，維州州長諾沙姆（Ralph Northam）15日宣布臨時緊急狀態，禁止任何人攜帶槍枝進入議會大廈廣場。但20日擠滿維州議會大廈前的抗議者中仍有許多人攜帶步槍，還有人全副武裝，一面高喊「我們不會服從」的口號。一名抗議者估計，多達7成民眾持武器出現，但其中大多數人都謹慎的帶著隱藏式手槍。

▲ 男子舉著「我的權利來自上帝而非政府」的標語。（圖／路透）

集會登場前許多人擔心，這場抗議活動可能演變成暴力事件，導致2017年夏洛特鎮（Charlottesville）的白人至上主義集會重演。當時一名新納粹份子開車衝進活動會場，導致一名婦女死亡。但20日的擁槍集會儘管擁擠，卻比想像中平靜許多。

據警方說法，約2.2萬人參加集會，大多聚集在被允許攜帶槍枝的議會大廈外街道上。集會主辦方維州公民防衛聯盟（VCDL）則預估，約有5萬人參加，其中包括民兵團體及極右翼團體成員，但不見反抗議民眾。由於這場活動預期將有眾多與仇恨團體無關的維州民眾參加，當地反抗議派人士幾天前便宣布，當天不會舉行活動。

The Democrat Party in the Great Commonwealth of Virginia are working hard to take away your 2nd Amendment rights. This is just the beginning. Don’t let it happen, VOTE REPUBLICAN in 2020! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 20, 2020

總統川普針對20日的集會發推文表示，保障美國人民持有及攜帶武器權利的憲法第2修正案正在偉大的維吉尼亞聯邦承受嚴重打擊，呼籲擁槍人士今年大選將選票投給共和黨。

保守派權威人士也強調，20日的擁槍集會相當和平，證明儘管每天都有死亡槍擊案發生，但守法的擁槍者不會對公眾帶來威脅。槍枝控制組織Moms Demand Action創辦人沃茨（Shannon Watts）則譴責，威脅以暴力解決問題的武裝份子不能代表多數維吉尼亞人。

33歲維州居民泰勒（Jacob Taylor）表示，活動舉行前幾天便有當天可能爆發衝突的陰謀論流傳，加深民眾對暴力的恐懼。身為一名擁槍者，這是他第一次參加政治集會，因為新通過的槍枝法案「直接影響到我所擁有的還有我能做的。」

▲ 主辦方統計，約有5萬人參加集會。（圖／路透）

集會正式開始的幾小時前，抗議者在廣場前街道上高呼口號、唱國歌，並透過擴音器向人群發表談話。一名抗議者表示，「諾沙姆說謊，說他知道這裡有著迫在眉睫的危險。但我看到的都是真誠的、熱愛美國的愛國者。」

美國允許21歲以上民眾隱匿持有手槍，18歲起只要合乎法律，就可在沒有許可證的狀況下公開佩帶手槍。民主黨去年11月贏得維州議會控制權，已經批准3項槍枝管制法案，包括禁止每月購買超過一支手槍、允許地方政府禁止在公園及公共建築內攜帶槍枝、要求對所有槍枝購買進行背景調查。諾沙姆將控槍視為政府首要任務，希望通過這3項措施。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。