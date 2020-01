武裝包圍議會！5萬人參加維州擁槍集會　抗議3項槍枝管制法案通過

▲ 女子高舉「持槍權即女權」的標語。(圖/路透)

美國維吉尼亞州數萬擁槍倡議人士20日聚集首府里奇蒙市中心(Richmond),公開攜帶包括突擊步槍在內的各種槍械,還有大批民眾包圍州議會。維州新當選的政府由民主黨佔多數,承諾實施嚴格的槍枝法律。議會16日通過法案,未來將對一切槍枝販售展開限制及背景調查,引發這場大規模抗議。

爭議爆發以來,維州州長諾沙姆(Ralph Northam)15日宣布臨時緊急狀態,禁止任何人攜帶槍枝進入議會大廈廣場。但20日擠滿維州議會大廈前的抗議者中仍有許多人攜帶步槍,還有人全副武裝,一面高喊「我們不會服從」的口號。一名抗議者估計,多達7成民眾持武器出現,但其中大多數人都謹慎的帶著隱藏式手槍。

集會登場前許多人擔心,這場抗議活動可能演變成暴力事件,導致2017年夏洛特鎮(Charlottesville)的白人至上主義集會重演。當時一名新納粹份子開車衝進活動會場,導致一名婦女死亡。但20日的擁槍集會儘管擁擠,卻比想像中平靜許多。

據警方說法,約2.2萬人參加集會,大多聚集在被允許攜帶槍枝的議會大廈外街道上。集會主辦方維州公民防衛聯盟(VCDL)則預估,約有5萬人參加,其中包括民兵團體及極右翼團體成員,但不見反抗議民眾。由於這場活動預期將有眾多與仇恨團體無關的維州民眾參加,當地反抗議派人士幾天前便宣布,當天不會舉行活動。

