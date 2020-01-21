館長台中雞排之亂！大媽停完車…硬卡位嘶吼「誰插隊呀」　畫面曝網轟：丟臉

▲大媽惱羞大罵！（圖／翻攝臉書爆料公社，下同）

網搜小組／劉維榛報導

館長選前誇下海口，只要蔡英文連任成功，就請吃1.2萬份雞排，意外引起G排之亂！有台中網友直擊，昨（21）日，一名大媽先用東西卡位，停好機車才折返位置上，讓原地等待的民眾狂砲轟，結果大媽秒失控吼叫，「誰插隊呀！」如今影片大肆瘋傳，網友狂酸「一個雞排看出一個人的德性！」

「3公分感謝祭，祭品文限定！」館長霸氣兌現承諾，從上週六起，一口氣在全台連辦6場請吃雞排，引來大批民眾擠爆「吃免費」。不過，昨日來到台中場時，一名大媽先用東西占位，停妥機車後，才返回來位置上，「結果排隊的人不願意，大媽就忽然失控然後大小聲！」

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有網友拍下影片，排隊人潮看不到盡頭，卻有大媽轉過頭大爆走，高分貝對人群嘶吼：「誰插隊呀」、「我本來就排這邊」，還一度激動到破音，一名被插隊的民眾不甘示弱嗆聲「有本事找代排啊」、「妳剛離開了就是插隊！」

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▲網友狂撻伐！

畫面曝光後，引發眾多狂搖頭狠酸，「為了雞排醜態百出，這種人真是搞壞台灣素質！貪是本性！但是這也過度的過頭了」、「還沒吃到就吃相難看」、「G排之亂，真的」、「雞最無辜了，人類選舉干雞啥事！」、「你看看這嘴臉，還好不是你的親友，不然丟臉死了」、「說真的排到雞排也不好吃，因為都冷掉，排了也沒意思」、「免費的雞排有比較好吃嗎？為何大家只為了一塊雞排情願排隊等後二～三小時。」、「這時代在台灣，當雞真的挺不容易啊」。

►生火了！連我媽都用到發光