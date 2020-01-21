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國道運將拒超載！大媽狂嘴「不知道變通」　自私下場超悲劇...萬人力挺

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▲▼交通部偕同執法單位進行遊覽車聯合稽查，確認車上設備、逃生門機制。（圖／記者賴文萱攝）

▲司機肩負了一整車人的性命。示意圖，與本文無關。（圖／記者賴文萱攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名國道客運司機前天駕駛末班車時，為了控管人數，所以最後一人未能上車；沒想到，有位婦人跳出來批評，認為他不知變通，還自私地說「座位都是可以喬的。」就連下車前也繼續調侃，讓他相當無奈。

運將在爆怨公社還原始末，昨晚8點他準時從松山發車，載了15名乘客，後來到達南港車站，目測又上來了至少20人，「國道客運有座位數問題，不能站票，更必須控管上車人數，確保後站搭車人的權益，最後共收了38人，因人數控管有1人未能上車。」

請繼續往下閱讀...

沒想到，最後一位上車的婦人，突然開口批評，叫司機應該要求家長，以抱孩子方式讓出小孩的座位，當下他不予理會，畢竟座位數是固定的，不管任何情況，都不應允許超載。

結果，該名婦人更自以為的說，「我這是在教你方法，你懂不懂？辦法是可變通的。」聞言，他立刻堅定反駁，但對方仍念念有詞，直到下車還不忘用輕浮的語調調侃，「真是個好好老實司機啦~~~，都不懂得變通，座位不夠都是可以喬的。」

▲客運司機吐露行業辛酸。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲運將也說，希望乘客能提早按下車鈴，不要以為司機會心電感應。（圖／翻攝自爆怨公社）

運將無奈表示，如果發生任何事故，在保險理賠上，若座位數是45人，那麼多出的人數是不予理賠的，「在現實上，駕駛員沒必要為了你想快點回家，承擔超載人數罰單、被稽查查緝、變成同事間飯後輿論笑話的可能。」

另外，許多乘客都喜歡跟司機心電感應，直到車頭過了站牌，才急忙按鈴要求立刻停車，即便已經離站，他曾提醒過某位男乘客，「下次下車請早按下車鈴，我沒辦法立即停車」，卻換來指著鼻子一頓罵，「你們司機素質都這麼差，只為了搶綠燈。」

他不禁抱怨，「路中間定桿停車，可能造成後方閃避不及追撞推撞可能，不管機車或汽車都會很嚴重，未在站牌上下車，駕駛員該死，然後後方機車撞上下車乘客，又是駕駛員該死。如果哪天大家遇上沒辦法通情理的司機，請體諒，他除了駕駛車輛，更要規避可能產生的責任。」

po文引來超過1.4萬讚，網友們紛紛留言力挺，「司機大哥，辛苦了！現在人都很自私又白目，堅持原則就對了」、「安全重要，辛苦你了」、「一切按照規定來，不要理這些老三寶，我常常看到老三寶問題超多，也不按照規定，只想自己方便爽」、「偶爾會搭乘客運，真的很辛苦，背負了一群生命的重量，壓力自然是如山大」。

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