罷免韓國瑜+補選要花2億　館長神邏輯破解「選上總統也要花錢補選」

▲高雄市政府指出，罷免投票加上補選將會花費2億元公帑 。（圖／記者翁進忠攝）



記者林彥臣／綜合報導

高雄市長韓國瑜總統大選失利後，回到高雄後將面對市長罷免的嚴峻挑戰，市府估算罷免投票加上補選將會要花費2億元公帑，甚至需要動用第二預備金。對此，「館長」陳之漢在直播中破解了這套說法，直言當初韓國瑜當初根本不該選總統。

館長在直播上表示，高雄市政府指出辦理罷免投票與市長不選，需要花費2億元不要勞民傷財，「你在供Ｘ小？」如果韓國瑜勝選去當總統了，要不要花錢補選？韓國瑜選上總統了就要離開高雄，也是要辦補選，「那你們真是不要臉」，是不是要把這句話還給他們？

館長指出，當初請韓市長不要出來選總統，如果勝選的話會勞民傷財，浪費高雄人2億元辦補選，「所以講這個不是打臉自己，讓高雄人更賭爛？」明知道補選市長要花2億元，當初為什麼還做得下去？現在還有臉皮指著罷免團體，不要勞民傷財搞罷免跟補選。

▲館長在直播中，推翻罷免韓國瑜花2億的邏輯。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）



館長痛罵，「你一開始出來說要選總統的時候，是不是就確定這2億要花了嘛！那我是不是今天可以講說，你韓國瑜選總統讓高雄人多2億負債？」

館長還質疑，如果辦理這兩項選舉還要動用第二預備金，這是否代表高雄市政府執政一年多來沒有存錢？當初上他的節目還說要盡量還3000億的負債，結果現在還了多少？

館長在直播中也強調，如果總統勝選了，2億補元選經費要不要給？明知道會花2億元還要參選總統，那是不是比罷免團體還要可惡，還要令人唾棄，所以罷他就對了。

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