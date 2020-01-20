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館長道歉林右昌沒答應展店　「他們可能是打昏民進黨喬裝的」酸爆

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

「館長」陳之漢18日在直播中宣布無法前往基隆展店，並留下一句「政治就是這樣，選前說可以、選後就不行」，掀起網友熱議。隨後基隆市政府發表聲明表示市長林右昌根本不知情，對此，館長19日再度開設直播「道歉」，他強調自己的確沒有見過林右昌，兩人也不認識，那天找他去基隆的人應該都是國民黨、新黨成員喬裝的，「我想等2022年或2021年底再來聊這件事情。」

▲▼623遊行,館長。（圖／記者李毓康攝）

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▲館長在直播中酸爆林右昌。（圖／記者李毓康攝）

館長去年底宣布準備前進基隆展店，自己還親自去看了場址，沒想到大選之後就「不行」了，他也在直播中向基隆的朋友致歉，「政治就是這樣，選前說可以、選後就不行」。而基隆市政府19日發表聲明表示，有關「基隆市長林右昌選前跟館長說歡迎投資，且會租地2000坪給館長開健身房，保證絕對没問題」一事，市長根本不認識也沒接觸過館長，更沒有聽過投資一事，或許一切都是誤會，「館長是個直性子、快言快語的人，也希望事實釐清後，館長可以邀請他上節目天南地北聊聊。」

消息傳開後，甚至有人質疑館長是否涉及官商勾結。對此，館長在19日的直播中澄清，原先那段道歉直播是要向基隆的朋友說聲抱歉，畢竟原本答應要展店，只是現在沒有辦法，哪來什麼勾結，「我在這邊道歉，的確我沒有看過林右昌市長，我跟他也不認識。就像2015年你的助理來找我，我也跟你不認識，這個搞不好也不是你的助理，可能是一些喬裝的人。」

基隆市政府回應館長投資一事。（圖／翻攝自Facebook／林右昌）

▲林右昌臉書貼出基隆市政府聲明，掀起網友正反意見熱議。（圖／翻攝自Facebook／林右昌）

館長接著說，自己認識很多民進黨的人，也許這些人也是喬裝的，「那天找我去基隆（的人），應該也是國民黨，甚至是新黨找我去的，跟民進黨沒有關係，所以我在這邊致歉，林右昌市長沒有親口答應我，這是阿館的疏失」，因為自己不是基隆人，根本不知道那塊地在哪裡，從頭到尾可能都是別的黨派的人帶他去看，還講了很多確切的資料，闡述市府的運作方式，「他們可能是去巷邊把幾個民進黨的打昏，穿他們的衣服、拿他們的名片之類的。」

館長提到，原先想投資基隆是因為對基隆有信心，預計可能會花超過2.5億元，「我是被動的，有人來找我、邀我去」，對方當天還拿出地的圖資來，現在他沒有要做了，而且想讓子彈飛一下，目前就是在等電話，這件事情到這邊就是待續，「我想等2022年或2021年底再來聊這件事情。」

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