雲端最前線／改革比改選重要？國民黨成立委員會能挽回民心？

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國民黨黨主席補選預計3/7舉行，中生代立委林奕華等人則疾呼「改革比改選重要」，建議成立改革委員會，由具有民意基礎的藍營執政十五縣市長、十九名縣市議長、立委，以及青年、學者專家等代表組成，盼廣納民意，提出改造方案。但目前各派系及青老世代衝突越來越混亂，國民黨大刀闊斧改革之路，似乎還很漫長？《雲端最前線》21日邀請台北市議員梁文傑、台北市議員徐巧芯、時事評論員許維智、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲ 郝龍斌 。

吳敦義請辭下台後，接任的人選便成為關注焦點，其中前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋都是熱門。對此前台北市長郝龍斌20日晚間發布聲明，確定角逐黨主席，並表示，應帶領全體國民脫離民進黨的台獨綁架及共產黨的統一勒索。此言一出，引來網友吐槽：「你忘記你爸說過台灣不能拒絕和平統一？」

2020立委選舉結果，濁水溪以南全被民進黨拿下，就連台中國民黨最穩的兩席都意外翻盤，其中台灣基進的陳柏惟更是打敗顏寬恒，跌破各界眼鏡。這次民進黨回防中南部成功，也成了國民黨2022縣市長保衛戰最大考驗。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。