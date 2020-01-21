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「政治是一種志業」朱立倫試乘環狀線　網友跪求：選黨主席吧

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▲▼朱立倫試搭環狀線。（圖／翻攝朱立倫臉書）

▲朱立倫試搭環狀線。（圖／翻攝朱立倫臉書）

記者黃巈禾／台北報導

新北捷運環狀線19日起開放免費搭乘，前新北市長朱立倫也前往搭乘，他表示，這幾年來環狀線，被外界冠上各種代稱、選舉操作也沒少過，但他始終認為時間會沖刷掉許多政治口號、政治口水。貼文一出，許多網友狂喊，「出來選國民黨主席吧！」

朱立倫21日在臉書表示，這幾天，好多市民滿心期待來試乘，他也跟大家聊的很愉快，而這幾年來環狀線，被外界冠上各種代稱、選舉操作也沒少過，但他始終認為，激情會過去，時間會沖刷掉許多政治口號、政治口水，最後保存下來的，一定是最純粹、最美好的那部分。

朱立倫提到，政治是一種志業，是一種透過政策、價值，回覆人民期待的過程，今天三環三線，不是畫線，是扎扎實實展現在眼前，他其實很激動、很感動，身為曾經參與其中的一份子，深知今天的一切，不是單靠任何個人可以完成，而要靠群策群力才能使它完美，三環三線，一條一條正在實現，而所期待台灣政治，可以一次一次實現人民的需要，不負人民所託。

貼文一出，許多網友紛紛留言，「唯一支持朱立倫參選主席」、「前人種樹後人乘涼，謝謝朱市長任內的努力」、「等好幾天，終於看到立倫先生發文，主動出來選國民黨主席吧！」、「請市長把未來國民黨改革的方向跟+1成員們一同召開記者會，並宣布參選黨主席」、「朱先生出來選國民黨主席吧」、「希望你能帶領搖搖欲墜的國民黨」。

▼網友敲碗朱立倫選黨主席。（圖／翻攝朱立倫臉書）

▲▼網友敲碗朱立倫選黨主席。（圖／翻攝朱立倫臉書）

▲▼網友敲碗朱立倫選黨主席。（圖／翻攝朱立倫臉書）

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