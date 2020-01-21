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遭爆「喬貸款」助詐貸主嫌潛逃　曾銘宗：不認識公司負責人　是受轉介陳情

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▲▼曾銘宗代理秘書長於中央黨部一樓大廳張貼主席補選公告。（圖／記者屠惠剛攝）

▲曾銘宗。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨代理秘書長曾銘宗遭週刊爆料，針對潤寅公司詐貸案，要求3家公股銀行讓潤寅貸款展延3個月，導致潤寅詐貸案主嫌楊文虎、王音之得以潛逃出境。對此，曾銘宗澄清，他不認識該公司負責人，且當初是其他委員接受陳情再轉介給他，安排與往來銀行說明，呼籲各界勿刻意扭曲抹黑，否則將提告。

週刊爆料，潤寅詐貸主嫌楊文虎、王音之，去年6月潛逃出境，造成9家銀行共損失386億元。曾銘宗去年4月11日下午4時許，在立法院青島一館會議室，針對潤寅貸款問題邀集台企銀、一銀及華南銀3間公股銀行高層協調，要求3家銀行對潤寅即將到期的貸款展延3個月，結果讓楊文虎、王音之得以在6月東窗事發前落跑出境。

對此，曾銘宗澄清，他不認識該公司負責人，去年四月間之所以接受陳情，是因其他委員接受陳情後不瞭解金融實務，轉介給他。

曾銘宗表示，根據該公司陳述，是出口伊朗的中小企業，多年來營運穩健，且與銀行往來正常順利，當時因美國強化對伊朗經濟制裁，致國內銀行不敢承辦來自伊朗的滙款，已經嚴重影響該公司正常業務，亟待協助。同期間也有星展銀行等外商銀行反映，諸多國內中小企業面臨相同問題。

基於協助中小企業的困境，安排該公司與往來銀行說明，經向銀行說明後，曾銘宗認為，銀行是否願意協助宜由銀行專業自主判斷，因此並未發出任何正式會議紀錄，且全程錄音存檔，媒體所報導之相關文件，似有疑義將進一步追查暸解。

曾銘宗強調，中小企業經營面臨困難，接受轉介陳情，安排與往來銀行說明，屬立法委員職責之一，籲請各界勿刻意扭曲抹黑，如有不實報導，將依法提出告訴。至於該公司涉及非法詐騙，建議檢調單位依法嚴查偵辦。

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