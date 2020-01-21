韓國瑜送橘子給媒體卻把問題當空氣　對記者說：問題太多吃兩顆！

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

高雄市長韓國瑜21日參加市政會議，會議開始前，他先一一發送貼有「春」字的橘子，給在場的所有媒體記者，韓國瑜還說「這年頭在高雄新聞界不好混阿，高雄新聞界最累！」不過對於記者提問他卻不願回應，還對其中一位女記者開玩笑說「妳問題太多吃兩顆」。

▲韓國瑜在市政會議前發橘子給在場媒體。（圖／記者翁進忠攝）

▲送上貼有春字的橘子。（圖／記者翁進忠攝）

韓國瑜21日一早10點現身會議室準備參加市政會議，不過他一現身，就先拿著同仁準備好貼有「春」字的橘子，一一送給在場的媒體記者，還說「這年頭在高雄新聞界不好混阿，高雄新聞界最累！」記者想進一步問問題，話都還沒講完，韓國瑜則說「先吃橘子不要講話。」

▲邊發橘子但對於問題卻不回應 。（圖／記者翁進忠攝）

外界關心傳有國民黨員及支持者發起連署要求開除韓國瑜、台北市議員羅智強、台北市議員游淑慧的黨籍，以及郝龍斌、連勝文有意結盟參選黨主席，甚至是作家苦苓不道歉是否告到底，韓國瑜顯然把這些問題當成空氣一般，並無多做回應，還對其中一位女記者開玩笑說「妳問題太多吃兩顆」，隨即進會議室開會。

在市政會議中，除了頒獎與獻獎，韓國瑜特別提醒衛生局長，要對武漢肺炎加強報告。

「時間對我們來說完全沒用！」