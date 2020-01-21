南關線到院前緊急救護再進化　台南歸仁專責救護隊成軍授旗

▲台南市消防局舉行台南歸仁專責救護隊成軍授旗儀式，由台南市長黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局21日上午舉行台南歸仁專責救護隊成軍授旗儀式，由台南市長黃偉哲主持，黃偉哲市長表示，透過歸仁專責救護隊成軍典禮，希望能讓民眾了解到救護工作的專業，提高緊急救護能量。

目前依據人口集中區域及救護案件量，設有新營、大橋、和緯、永華、安南、南門、東門等7支專責救護隊，每隊均有8位成員且幾乎都是高級救護技術員，如今歸仁救護隊成軍，將大大提升台南南關線到院前緊急救護的效能。

市長黃偉哲授旗時表示，到院前緊急救護的目的，在於降低急重症所造成的死亡與失能風險，是民眾遭遇緊急傷病的第一道防線，也是城市進步的象徵！台南市到院前緊急救護急救成功率，在與台南市醫療指導醫師團共同努力下，從2017年前平均的23.5％，107年的24.3％，至去年2019年提升超過27.5％，且2019年計有超過40位瀕死病患經由消防局救護人員搶救成功，讓市民能平安回家和家人團聚，這是緊急救護工作24小時不間斷值班執勤、風雨無阻下搶救後的辛苦成果，透過本次成軍典禮希望能讓民眾了解到救護工作的專業，將救護資源留給最需要的人。

台南市消防局指出，高級救護技術員需要接受1280小時以上的救護訓練，在急救現場就相當於一位急診醫生，也就是所謂的「街頭醫生」，可以順利在現場電擊、插管、輸液給藥，有效提升病患預後及存活率。據統計專責救護隊的執勤數其處置率及OHCA存活率相較一般消防隊救護車都是高的。

消防局李明峯局長在考量仁德、歸仁、關廟及龍崎等四區救護資源有限，並因應市政計畫沙崙智慧綠能科學城的一連串發展建設，規劃在歸仁區增設一支專責救護隊，藉以提升南關線地區的救護品質及救護能量。

自台南縣市合併以來，市府團隊為區域平衡發展，黃偉哲市長都有指示消防局不管在救護訓練、裝備增添及人員編排設置皆要有積極作為，現在更有所謂急重症OHCA案件雙軌派遣，以提升救護現場急救能量並提高市民存活率並改善預後。近期也在擬訂規劃院前重大創傷跳島送醫計畫（醫療缺乏地區重大創傷案件，由救護車載送至一般責任醫院作初步進階處置後，為爭取時間，視情況由原救護車儘速轉送至醫學中心），這些作為都一再證明消防局在緊急救護區塊無論市區或偏鄉對於人命的相當重視。