台南學甲慈濟宮　開基保生二大帝「保生金幣」春節贈送啟運

▲台南學甲慈濟宮董事長王文宗強調，大年初1、初2將恭請國寶級800多年歷史開基保生二大帝，坐鎮七星平安橋，讓信眾可以過七星平安橋消災解厄，祈求平安順遂好運旺旺來。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

保生大帝台灣開基祖廟的台南學甲慈濟宮，今年大年初1、初2將舉辦「學甲慈濟宮開基保生二大帝加持保生金幣贈送啟運活動」，歡迎全國信徒民眾過年期間前來學甲慈濟宮 共沐保生大帝神恩浩蕩。

董事長王文宗強調，大年初1、初2將恭請國寶級800多年歷史開基保生二大帝，坐鎮七星平安橋，讓信眾可以過七星平安橋消災解厄，祈求平安順遂好運旺旺來。

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董事長王文宗表示，大年初1、初2過平安橋得信眾，將可以領取到慈濟宮鼠年紀念金幣（限量8500個），質感具收藏價值，每個保生金符皆放進內殿經過慈濟宮開基保生二大帝加持增添神力，正面以開基保生2大帝聖像鑄造，背面以Q版生肖鼠，代表鼠運亨通大吉，讓信眾求取沾保生大帝靈氣。

王文宗還特別公布，今年有別以往發放限量金幣套組，有開基保生2大帝的大令（大令是學甲慈濟宮保生大帝的總兵，用以調動、指揮開基2大帝所有的兵馬）

，大令是一支以彎曲的桃枝為主幹，上端繫著一團紅色布條，型態非常奇特的令旗，凡是學甲慈濟宮的重要活動，都可看到「大令」的蹤影，祈求一整年能平安好運旺旺來，另外廟方有再準備2000份佰圓保生金符（錢母）給有需要的信眾添油香求取結緣。





此外，今年慈濟宮推出多項好禮及文創商品與大家結緣：1、推出【保生大帝平安悠遊卡】，悠遊卡上印製開基保生2大帝聖像，伴您出遊平安，添油香200元以上即贈送1張。2、推出【保生大帝 X 國寶葉王交趾陶】時尚彈跳保溫瓶結

緣，此次設計有時尚白、黑、粉紅、粉藍四款顏色，讓您能夠受到保生大帝保佑又領先時尚潮流。3、推出【特製保生大帝手工平安香皂】，經過開基保生2大帝加持，以抹草、艾草、芙蓉、香茅、平安鹽等天然材料製作，讓信眾結緣可以淨身除穢。還有過年喜氣洋洋，吉祥如意春聯、紅包袋免費贈送給大家（恭請開基保生2大帝神力加持，保佑信徒平安健康旺來），歡迎大家新年至學甲慈濟宮走春參拜、過七星平安橋、領保生金幣、參觀國寶葉王交趾陶。