台南茄拔警　協助84歲坐輪椅迷途老婦返家

▲台南市善化警分局茄拔派出所警員周俊賢及實習生林品翰，將84歲老婦平安送回家，家屬十分感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市善化警分局茄拔派出所警員周俊賢及實習生林品翰，20日上午巡邏時獲報，在善化區田寮里六分寮135號前，有位婦人坐輪椅迷途找不到回家的路，警方前往發現該名84歲老婦乘坐輪椅迷途，經警方積極查處，找到老婦女兒，平安將老婦送回家。

警方當時發現老婦臉色蒼白、爆汗、靠在椅背，警方隨即詢問老婦是否要先行就醫檢查，惟老婦人一直堅稱自己沒事毋須就醫，只是忘記回家的路。警員周俊賢見老婦精神不濟，身穿單薄衣褲，且天氣寒冷，為避免該名長者受凍，隨即與實習生林品翰將其攙扶上巡邏車載回分駐所休息、照顧並安撫其情緒。

周員經委婉問其年籍資料，該老婦無法說出正確年籍，但口中喃喃自語說著住家地名及號碼，警方不厭其煩耐心聽問，終於聯絡上家住善化區六分寮的女兒。

老婦女兒表示，她心急如焚地在住家附近找尋母親未果後，正準備返回住家拿取相關證件前往警察機關申報協尋時，見周員帶同母親返家，當下心情直轉急下，立刻上前擁抱並感謝員警的細心照料，頻向警方道謝。

家屬表示，她母親已84歲高齡，因工作關係平時家中無人可以照顧母親，感到非常愧疚，其母每天早上都會到附近找鄰居話家常，孰不知當天為何會迷失方向，為防範類似情事再發生，將加強其母親照護工作。