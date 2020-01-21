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川普律師團反擊！交171頁超長訴書　籲參議院宣判「彈劾無效」

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▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普將面臨彈劾審判。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

美國總統川普的彈劾案目前已經進入參院審理，他的律師團20日遞交了訴書(brief)，呼籲參院應該要拒絕對川普做出彈劾指控，並宣判控訴無效，同時也控訴彈劾程序不符合憲法。川普的彈劾審判將於美東時間21日下午12時30分（台灣時間22日凌晨1時30分）開始。

川普的律師團隊在20日遞交了長達171頁的訴書，也次本次審判中第一次正式的全面辯護，內容控訴，這次的彈劾是對憲法的「危害」。這份訴書的重點放在削弱對川普的指控，並稱對手「輕佻又危險」，川普所做的事並不構成犯罪或是可被彈劾的錯誤。

訴書內提到，「眾議院的民主黨人依彈劾條款裡的兩個罪狀控訴，但這兩項指控根本不構成犯罪或違法，離憲法裡指的『高度犯罪』或『輕罪』還差得很遠」、「他們遠遠沒有達到憲法中所規定的彈劾總統門檻」。

同一日，眾議院的民主黨也提交了一份訴書，強調川普濫用其總統的權力，對外國盟友施壓，並依照自己的利益影響選舉，「這麼做會危害到國家安全以及民主自治」。訴書內還提到，川普接著又使用權力，試圖策畫掩蓋罪行的行動。

先前在彈劾案扮演「檢察官」角色的7位眾議提出了111頁的訴書，川普律師團則發表了6頁的回應，質疑彈劾的程序，並宣稱彈劾條款在憲法上無效。川普的彈劾審判將於美東時間21日下午12時30分（台灣時間22日凌晨1時30分）開始，為川普辯護的是10人明星律師團，美聯社形容，這是個「為電視而生」（made-for-TV）的陣容。

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