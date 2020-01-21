原訂下月率企業訪台！捷克參院議長柯佳洛猝逝　享壽72歲

▲捷克參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）猝逝，享壽72歲。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

原訂於下個月訪台的捷克參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera），在當地時間20不幸猝逝，享壽72歲。參議院並未在聲明中說明猝逝原因，他的發言人則表示，柯佳洛是在辦公時突然身體不適，緊急送醫後仍宣告不治。

柯佳洛是捷克右翼「公民民主黨」（Civic Democratic Party）成員，以批評歐盟、女權以及環保而聞名。柯佳洛友台立場鮮明，去年10月曾參加我駐捷克代表處舉辦的國慶酒會，並表示捷克企業對於與台灣合作充滿興趣，他將率業界代表於總統大選後訪台。

當時捷克總統齊曼（Miloš Zeman）與總理巴比斯（Andrej Babiš）皆認為，此舉恐激怒中國，不符合國家利益，也可能讓出訪業者遭到報復。

Děkujeme Vám za početná vyjádření soustrasti. V souvislosti s úmrtím předsedy Senátu je v sídle Senátu pro veřejnost otevřena kondolenční kniha dnes do 22 hod. na recepci C2 Valdštejnského paláce a další dny: https://t.co/LqdXbZhBee. pic.twitter.com/DaYiVGMA3R — Senát Parlamentu ČR (@SenatCZ) January 20, 2020

公民民主黨主席菲拉（Petr Fiala）對柯佳洛的猝逝感到震驚，並表示將會全力其家屬處理後事；巴比斯則說，他和柯佳洛盡管曾因訪台立場不同而有過爭執，但兩人關係依舊良好，「我們互相理解，我真的很喜歡他，這對我來說是很大的衝擊。」

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