台南真理家族前輩堂縱火案7死者聯合告別式　家屬原諒曾嫌父母

▲台南玉井真理家族前輩堂遭縱火案造成7人死亡，罹難者25日舉行聯合告別式。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南玉井真理家族前輩堂遭縱火案造成7人死亡，罹難者25日舉行聯合告別式，真理家族前輩堂負責人張和平致詞表示，原本想協助社會家庭青少年的問題與其家庭困境，卻發生這樣的憾事，令人深感悲痛和無奈，曾嫌父母每天到靈堂虔誠跪拜為兒致歉，罹難者家屬原諒曾嫌父母。

張和平指出，對於縱火案的處理，罹難者家屬及所有真理家族成員，都沒有特別意見，靜待司法處理，至於真理家族未來會在各界協助下，尋找立案及合法化，繼續追求共同的理念。

真理家族前輩堂12月14日凌晨發生縱火案，造成7死2傷慘劇， 玉井分局玉井分駐所接獲21歲曾姓男子報案表示自己是縱火犯，曾嫌情緒激動，並自稱曾在此道場修行，他從市區買了兩桶五公升的汽油到現場，使用衛生紙點火縱火。經檢察官訊問後，認曾男涉嫌觸犯放火、殺人等罪嫌，有逃亡之虞，訊問後當庭諭知逮捕，並且向法院聲請羈押獲准，目前押在台南看守所。

據了解，曾嫌父親是醫師、母親是退休老師，曾男沒錢就會找父母要錢，拿不到錢會施暴，父母即與他斷絕關係。2019年7月間曾嫌也要求警察打電話給父母要錢，最後其家人給他1個月生活費。10月22日曾男在玉井公車站打電話報案，要求警方向父母親要錢，員警到場查處，他向員警嗆聲，並企圖搶警槍，被警方壓制以妨害公務查處，檢警懷疑曾嫌嚴重反社會人格。

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