靈堂占道路害騎士「撞棚架」死亡！　殯葬業者和搭棚工遭判刑

▲陳姓花藝業者在架設靈堂帳篷時，未作好安全維護設施，致王姓女騎士行經時重擊帳棚不治身亡。（示意圖，與本案無關／記者翁伊森攝）

記者徐愷昕／屏東報導

李姓殯葬業者委託陳姓花藝業者佈置靈堂，在未申請道路許可下，陳男先吩咐吳、林姓2名員工前往搭設帳篷，但架設時他們卻未設置警告設施及燈號提醒用路人，導致王姓女騎士隔日經過該路段時不慎撞上棚架傷重不治。屏東地院依過失致死罪判殯葬業者及員工4人各拘役50日，得易科罰金5萬元，緩刑2年。可上訴。

52歲禮儀社負責人李男2018年3月3日委託41歲陳姓花藝業者處理治喪事宜，陳男在接到工作後先吩咐員工前往搭設帳篷。而搭設帳篷本應經警察機關許可，不可設置足以妨礙交通的東西，但3月10日吳、林2名員工搭設完畢後，棚架已占據到1/3的車道，又他們未在帳篷前方放置警告設施及燈號，導致3月11日凌晨王姓女子騎車經過該路段時，不慎撞擊到棚架，經緊急送醫後4月7日仍不治身亡。

屏東地院審理時，殯葬業者、花藝業者及2名員工均坦承犯行且深表悔意。法官見他們犯後態度良好且已與被害者家屬達成和解，最後依過失致死罪判4人各拘役50日，得易科罰金5萬元，緩刑2年。全案仍可上訴。

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