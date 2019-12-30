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老翁交女友離家40年！子女衝靈堂踹棺「拖出遺體」打罵：死也不讓你好過

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▲江蘇泰安一名男子遺體被破壞。（圖／翻攝自咸寧大小事爆料微博）

▲江蘇泰安一名男子遺體被破壞。（圖／翻攝自咸寧大小事爆料微博）

記者劉亭／綜合報導

江蘇泰安一名男子拋家棄子40多年，他27日過世後，女友還要求子女支付安葬費。兒女氣憤母親受苦，竟然衝到靈堂，從棺木中拉出父親遺體，大打巴掌之外，更大罵「你生前對我不好，死了我也不讓你好過」。

根據《香港01》報導，影片中可見，一群男女突然衝到靈堂，直接把棺木掀開，2人合力把裡面躺著的遺體拖到地上，不斷對著死者叫罵，更連續打多個巴掌，大鬧之後才離開現場。

▲江蘇泰安一名男子遺體被破壞。（圖／翻攝自咸寧大小事爆料微博）

有當地村民透露，這名男子婚後生下1子兩女，但在小孩還很小時就拋下他們，與同村女友同居40多年，沒有盡過父親責任，讓原配一人拉拔小孩長大。男子在27日病逝後，女友自己開了死亡證明，並且向親生子女要安葬費用。

親生子女因為想起母親的辛苦，與不滿父親的作為，感到氣憤不已，才會衝到父親靈堂對著棺木又踹又罵，更拖出遺體到地上發洩。但目前警方仍在對案件原因做進一步調查中。

▲江蘇泰安一名男子遺體被破壞。（圖／翻攝自咸寧大小事爆料微博）

看了影片之後，許多網友都嚇呆了，認為這樣太過分「唉，太過分了，人都已經死了，他所做的一切都隨風而去吧，何必再這麼折騰一個死者呢」、「其實摔打之後真的就解恨了？真的就能抒發幾十年的委屈嗎」；但也有另一派網友支持兒女，「死者為大是對那些曾經起碼有良知的人，一些生下來一天都沒養過的人也配死者為大」、「活該如此對待」。

►我該答應女友嗎？

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