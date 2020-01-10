慟！大學戀人即將共踩紅毯...慘遭BMW逆撞雙亡　家屬辦冥婚續姻緣

▲王男與林女相戀多年。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

台中1家知名進口汽車廠蔡姓技師，2日駕駛BMW行經沙鹿雙黃線路段，疑車速過快跨越雙黃線，撞死騎機車雙載情侶檔王男與林女，2人也因傷勢過於嚴重，送醫不治。死者家屬昨晚到汽車公司撒冥紙抗議，而10日上午林女在鹿港舉行公祭，王男的父母也都出席，2人戀愛多年論及婚嫁，家屬也將擇期為2人冥婚。

▲技師逆向撞死騎乘機車的王男與林女。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方調查發現，開BMW的蔡姓男子為BMW原廠當地維修廠技師，當時載著同事試開，若都沒有問題就要準備交車，該輛BMW車主竟是前台中市議長林世昌的夫人，平時都是由她在使用。

▲家屬昨天到技師任職的汽車公司撒冥紙抗議。（圖／家屬提供）

死者的家屬昨天到技師所屬的汽車公司撒冥紙抗議，今天也說到，死的是2條年輕的生命，沒想到汽車公司只想用第三責任險解決，根本沒有誠意協調，從事發至今已經好多天了，只有來家裡坐過，沒有做任何善後處理。

▲家屬心中甚為悲慟。（圖／記者唐詠絮翻攝）

林女家人悲痛的說， 2人就讀大學時就相戀，而且王男很有責任感又很上進，對林女也非常好，尤其常常到家裡關心長輩，目前2人都就讀大學4年級，在心裡面早就當他是一家人。蔡男為何不自己去撞電線桿、撞樹，2個小孩的人生才剛要起步開始，這一撞活生生的讓2個家庭破碎，想到眼淚就止不住的流，心裡更是非常的痛。

▲林女今天舉辦告別式。（圖／記者唐詠絮翻攝）

因此看到2個小孩相戀相知相惜這麼多年，也想到「冥婚」為2小孩圓滿未完成的心願，讓祂們能在另一個世界幸福美滿，一起互相照顧。

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