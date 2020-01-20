台南關懷弱勢贈藏金閣再生家具　黃偉哲溫馨送暖揪感心

▲台南市長黃偉哲訪視43歲弱勢家庭湯先生，致贈藏金閣再生家具10件及台南市庇護工場的春節禮盒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲在環保局林淵淙局長及社會局朱棟主任秘書陪同下，20日前往下營區訪視43歲弱勢家庭湯先生，致贈藏金閣再生家具10件及台南市庇護工場的春節禮盒。

黃偉哲市長聽說湯先生家中客廳桌及鐵製辦公桌損壞嚴重歪斜，另沒有課桌椅及餐廳椅，小孩寫功課都直接趴在床邊，連吃飯也僅能坐在沙發上，覺得非常不捨，所以特別請環保局藏金閣將整理好的家具，贈送給湯家，讓小孩擁有張自己的課桌椅，可以專心做功課好好讀書，讓全家有椅子可坐在一起吃飯，另送上台南市庇護工場的春節禮盒祝福春節快樂。

湯先生目前一家8口共住，湯先生原為高中老師，10年前因罹患多發性硬化症，領有肢體障礙重度證明，下肢無法行動且右手會痙攣抖動，湯先生父母年事已高皆退休、其母領有聽覺障礙證明，目前主要照顧1對國小1年級的雙胞胎小孩，生活經濟貧困，多仰賴社會福利補助維生。

湯先生感性的說，經由社會局社工人員的協助轉介，接受由黃偉哲市長親自所致贈的藏金閣再生家具，全家感到很溫暖、很幸福，在農曆新年到來，讓家人享有家具好使用，有家的幸福與安定感，非常感謝台南市政府團隊。

環保局表示，去年10月15日起環保局擴大辦理台南市關懷享好家計畫，延續推動關懷弱勢社會公益，並將關懷視野至低收入戶、中低收入戶、中低收老人生活津貼及身心障礙者，提供購置藏金閣平價家具優惠折扣服務，相關計畫服務內容及可挑選的家具，可至環保局藏金閣網站平價家具瀏覽https://epb2.tnepb.gov.tw/yardsale/mode02.asp?m=20191031115825&t=menu，若有相關問題，可於上班時間撥打諮詢專線（06）2352011洽詢。