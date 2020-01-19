2020府城普濟燈會點燈　黃偉哲邀大家賞花燈祈福看到台南的美

▲2020府城普濟燈會點燈，黃偉哲市長邀大家來台南賞花燈祈福，看台南之美。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導



「府城普濟燈會」是台南每年的一大盛事，也是吸引國內外遊客前往參觀的必逛行程，今年將從1月19日至2月15日浪漫開展，市長黃偉哲19日晚上除親臨主持點燈儀式外，並邀請大家2月15日前來普濟殿拜拜祈福、賞彩繪花燈。





黃偉哲市長表示，邁入第8個年頭的府城普濟燈會，主要是由民間自籌經費主辦，從今年開始中央及地方政府都有補助，期藉拋磚引玉，激起更多的民眾的參與，企業出錢或者是我們國中小同學，甚至藝術家的出力，大家齊心協力把普濟燈會辦得更成功、更好，讓更多海內外、國內外的人士一起來參與，這也是台灣民間的一大盛事。





觀光旅遊局表示，布滿廟埕與國華街的上千顆燈籠景觀壯闊，各式美圖透過臉書、IG等社群平台推播，普濟燈會儼然成為吸引國內外旅客春節到訪台南的原因之一，堪稱台南之光。近年觀旅局在國外也持續推展普濟殿等台南傳統燈會活動，尤其國華街的台南小吃林立，周邊景點包含海安路、正興街、神農街等景點均極受年輕遊客喜愛，非常適合大家一起來走逛台南。

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今年燈會主燈由台南藝術大學造形研究所新銳藝術家林建志所創作，2020年恰好輪回到12生肖之首的老鼠來當家，因此作者運用了招財貓的形象與造型，設計製作了今年的主燈「招財鼠」，搭配著螢光燈的照射下，更有著繽紛歡樂的效果。希望大家來到普濟燈會，經由招財鼠的加持下，新的一年也都能事事順利，財源滾滾數不盡。





普濟殿已經有350年歷史，是台南重要的信仰中心，每年固定在農曆12月25日當天舉辦點燈儀式，活動期間包含春節連續假期及寒假，今年以1500顆來自全台各地大人小孩手繪、繽紛的創意燈籠，海妝點全台最早的王爺廟普濟殿廟埕及鄰近街巷，也成為府城春節的最大亮點、台南行春活動中不可或缺且最具過年氣氛活動之一，每年總吸引許多外地客和外國人來朝聖。普濟燈會區域從民族路和國華街口，一直到普濟殿，沿著道路順著燈籠隧道在府城街頭走逛，每顆燈籠有來自台灣各地的祝福與心願，仔細觀賞燈籠上的文字與圖案，也是一種樂趣。