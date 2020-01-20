韓國瑜PO特勤合照挨轟　高市府：事先向國安局報備並取得同意

▲韓國瑜19日臉書PO出維安特勤照引起爭議。（圖／翻攝自Facebook韓國瑜，以下同）

地方中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜19日於臉書以202字感謝國安局維安特勤，並PO出燦笑大合照，引起部分國安人士批評。對此，高雄市政府也做出相關回應，表示與特勤合影已事先向國安局報備，並且取得相關單位同意，因此是沒有疑慮的。

高市府表示，2019年的成軍典禮上，這批維安人員已經曾在媒體鏡頭前曝光，並沒有危安問題，強調韓國瑜的PO純粹想感謝辛苦的隨扈人員，希望發文能讓外界給予這些維安人員肯定及鼓勵。

►我沒有遲到，是時間遲到了！