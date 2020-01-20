火力全開再批韓「睜眼說瞎話」　苦苓：你要不要先道歉？

圖文／鏡週刊

日前知名作家苦苓分析強調，「罷免韓國瑜，不但不會多花2億，反而會省下1,200億。」引發高雄市副市長葉匡時不滿，要求對方公開道歉，苦苓則強調自己是透過合理的推斷，可受社會公評。此舉讓高雄市府今（20）日發布聲明，要求苦苓盡快道歉，否則將提告。稍早，苦苓於臉書po文回應，痛批韓國瑜誣蔑前市長「負債3,000億」才是睜眼說瞎話，「韓市長你要不要先跟陳菊和高雄巿民道歉？」

民團發起罷免高雄市長韓國瑜行動，已於17日確定通過第一階段，將於29日進入第二階段連署。若未來罷韓活動確定持續進行下去，高雄市府推估約需花費8,000多萬元舉罷免投票，引起許多網友熱議。苦苓則再專欄分析指出，「罷免韓國瑜不但不會多花2億，反而會省下1,200億。」

苦苓此番言論引起高雄市副市長葉匡時不滿，要求對方公開道歉。苦苓則於臉書po出整理資料解釋，「高雄市政府在6月份時就已欠下368億元債務，跟我說的『接近400億元』並無太大差距，而且我說『照這樣發展下去，4年任滿可能達到1,600億負債』也是合理推斷。」苦苓更認為此言論無任何不妥，還可受社會公評。

對此，高雄市府今（20）日發布聲明，指苦苓毫無根據詆毀高雄市政府，更要求對方立即公開澄清道歉，否則提告。苦苓稍早則於臉書po文回應，強調韓國瑜市長「未來的3年確實有『可能』再負債1,200億，我又有哪裡不對？」他更痛批韓從競選高雄市長開始，就不斷誣蔑陳菊前市長「負債3,000億」，根本才是睜眼說瞎話，「韓市長你要不要先跟陳菊和高雄巿民道歉？」



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