順奕公益深入社區　捐贈安南醫院社區醫療巡迴車

▲順奕有限公司捐贈台南市立安南醫院1部全新居家醫療巡迴車，安南醫院院長林瑞模率一級主管出席受贈，感謝公益善舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有感大台南地區幅員廣闊，居家醫療與社區健康服務需要更好利器，順奕有限公司捐贈台南市立安南醫院1部全新居家醫療巡迴車，成就更有效率、更深入的偏遠社區醫療服務；安南醫院院長林瑞模率一級主管出席受贈，感謝公益善舉，使所有服務社區的醫護人員都能更安全服務更多民眾。

安南醫院成立將滿7年，秉持著以病人為中心的理念，不但在醫療院區內竭盡心力照護民眾，也主動把醫療送進社區；近年來政府致力推動長期照護服務，許多失能者、老人得以在家、在社區就近使用醫療或照護服務，安南醫院在這領域也沒有缺席。

院長林瑞模表示，2013年開院後，安南醫院居家護理所訪視的個案人次，到2019年止共完成了醫師訪視4033人次，護理師14415人次；社區活動也有每年將近300個場次，服務人次也高達平均每年1萬8千人次。林瑞模院長謝謝投入社區醫療的所有同仁，舊有的台南縣區域幅員廣大，甚至有許多人口稀少的偏遠地區，安南的醫護同仁都不辭辛勞的前往，令人感佩。

家庭醫學科主任蔡忠紘簡報，在如此密集、大量的社區服務中，安南醫院仍然堅守品質，為更有效率、更深入偏遠社區、服務更多鄉親，感謝順奕有限公司在得知安南醫院的努力後，慨捐1部全新的社區醫療巡迴車，不啻是對第一線深入社區醫護同仁的支持，也延伸安南醫院的醫療服務範圍，得以更深入社區，造福鄉親。